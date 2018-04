El ministro de Hacienda admitió que la inflación de marzo “fue un mal trago”

Destacó la baja del déficit primario en marzo e informó que los intereses de la deuda externa crecieron un 106% en un año. Polémica porque una publicación reveló que Dujovne blanqueó $20 millones en 2016

“El déficit primario de marzo fue de $ 14.702 millones, lo que representó una baja del 19,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, que se extiende al 22,2% si se excluyen los recursos extraordinarios provenientes del blanqueo, sobrecumpliendo de esta manera la meta fiscal del primer trimestre en 0,3% del PBI”, señaló ayer en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En cuanto a los intereses pagados por la deuda externa este año, totalizaron $ 60.522 millones, esto es 106% más que en el primer trimestre de 2017.

El ministro de Hacienda también se refirió a los datos de la inflación que el jueves difundió el INDEC y expresó que a partir de mayo se producirá un “marcado descenso de la inflación”. Pero admitió que se espera un primer cuatrimestre “más duro en término de precios”.

La conferencia de prensa se realizó en un clima tenso, debido a que tanto el ministro como los periodistas conocían el contenido de la tapa de la revista Noticias, donde reveló que Dujovne participó del blanqueo de capitales antes de ser nombrado en el cargo por un monto de unos $ 20 millones, fondos que podrían haber provenido de la evasión fiscal (ver aparte).

LA INFLACIÓN DE MARZO “ES UN MAL TRAGO”

“Sabemos que la suba de los precios regulados afectan a la inflación núcleo aunque estamos convencidos de que a partir de mayo se registrará un marcado descenso de la inflación, por lo tanto los números del primer cuatrimestre de este año representarán un fenómeno transitorio”, afirmó Dujovne.

Dujovne consideró ayer que la suba del 2,3% de la inflación en marzo “es un mal trago” que era “esperable”, aunque se manifestó “muy positivo respecto a la desinflación que vamos a tener en los próximos meses”.

Respecto al alza inflacionaria de marzo, que lleva a una suba en el primer trimestre del 6,7% del costo de vida, dijo que “es un número alto pero es un número también que esperábamos. Sabíamos que estos primeros meses del año, debido a la suba de precios regulados, íbamos a concentrar las tasas de inflación más altas del año”.

El funcionario advirtió que “esos números de inflación van a ser todavía altos en abril, dado que tenemos el impacto de la suba del gas”.

No obstante remarcó que, “a partir de allí vamos a ver tasas sustantivamente más bajas que las del primer cuatrimestre del año. Es un mal trago que estamos atravesando totalmente esperable por nosotros”.

“Cuando uno mira las expectativas nuestras, y las de los analistas del sector privado, nadie duda que este año la inflación va a ser más baja que la del año pasado y que la del 2019 va a ser más baja que la de este año”, confió el ministro de Hacienda.

Sostuvo que “a pesar de las suba de precios del primer cuatrimestre, el sector privado sigue con una meta de previsión para el 2019 inferior al 14% anual de precios. El proceso de desinflación no está en duda”, expresó.

“La meta es una meta, no es una proyección. Es una meta que se pone como mecanismo ordenador de la política macroeconómica. El Banco Central tiene todo nuestro respaldo para avanzar en el cumplimiento de la meta”, aseguró.

“Si analizamos los principales factores influyendo actualmente sobre la inflación, las paritarias, el tipo de cambio, las tarifas, la política monetaria del Banco Central, lo que podemos ver es que para adelante todos estos factores juegan un rol que apunta a una marcada desinflación respecto a lo que estuvimos viendo estos meses”, señaló.

“Casi todos los acuerdos salariales están cerrando en torno al 15%, en línea con la meta”, expresó.

Asimismo, dijo que “no se prevén movimientos del tipo de cambio relevantes, como ocurrieron entre diciembre y febrero. El tipo de cambio real hoy está en niveles razonables. En términos de tarifas, quedan algunos (aumentos) en octubre”.

“NO HAY NINGUNA SORPRESA”

Para el economista Carlos Melconian, con el IPC de 2,3% para el mes de marzo, “no hay ninguna sorpresa y está todo más o menos dentro de lo esperable para aquellos que tenemos alguna discrepancia con la política macroeconómica, que es la responsable de esta inflación”.

Para el ex presidente del Banco Nación, “hay que dar tranquilidad en términos de que no estamos frente a una inflación desbocada; no estamos frente a un escenario cambiario desbocado”.

Por su parte, el equipo económico del Frente Renovador, encabezado por el diputado nacional Marco Lavagna, afirmó que las perspectivas para 2018 reafirman que “la lucha contra la inflación aún está lejos de ser ganada”.

“Aún cuando la inflación se desacelere respecto de 2017, continuará manteniendo la velocidad crucero de la última década”, afirmó el equipo económico del FR en un comunicado.

En tanto el investigador jefe de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, afirmó que “no es traumático” que los datos de la inflación del primer trimestre indiquen que “el escenario actual es el incumplimiento de la meta inflacionaria, ya que “otros aspectos de las políticas económicas están dando resultados”.

“Como el caso de los datos de empleo, donde se constató que se crearon 685 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos 12 meses; la inversión que subió un 20 por ciento en el cuarto trimestre y sobre todo el índice de pobreza que son datos muy frescos”, ejemplificó Vasconcelos.