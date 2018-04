Freestyle: el rap conquista la ciudad

En la plazoleta de diagonal 80 y 115, en Parque Saavedra, en las plazas España, Malvinas y Rocha, chicos y de adultos hacen competencias de rap e improvisación

Por LUCRECIA BIBINI

historiasplatenses@gmail.com

Cualquier platense que camine la ciudad vio esta postal: diez, veinte, cincuenta, cien jóvenes en las plazas los fines de semana, vestidos en su mayoría con colores oscuros, parados en círculo, hablando rítmicamente. Son raperos y compiten entre ellos en improvisación. O están haciendo freestyle, como se llama en la cultura del hip hop.

Es domingo y en la plazoleta Diagonales, en diagonal 80 y 115, Krónico se cruza con BHS en una batalla ante la mirada de sus compañeros: “Ah, arranco yo/y arranco lento/escuchá como al beat yo fluyo/como le entro/Lo mío es mostrar que te mato en este evento/porque soy Pinky y Cerebro/domino al mundo y a los experimentos”.

“Negro –suelta BHS– escúchame una cosa/para que sepas mi rima es certera/y más, está pasando esta esfera, a punto de ser leyenda/pero no como cualquiera/no me visto como un linyera/Speedy González hagan lo que quieran/yo llego a mi meta pero nos corremos en distintas carreras”.

En la plaza hay tres círculos de raperos: uno al lado de un banco, otro en un escalón y otro cerca de un árbol. Se están jugando las rondas clasificatorias y los 24 que queden pasarán al plato central, donde será la competencia. Entre los tres integrantes del jurado hay una mujer, y una pareja de presentadores, anfitriones o host, varón y mujer. Pero el ambiente es predominantemente masculino.

Las competencias de freestyle -estilo libre- en La Plata llevan casi una década. Comenzaron en las veredas del Teatro Argentino y crecieron desde 2016 al punto que actualmente existen tres organizadores –Sucre producciones, Raíces Free y Terraza Lvf– y decenas de grupos autoconvocados para hacer lo que más les apasiona: batallas de ritmo y poesía libre.

EL SUCRE DE ZONA SUR

“Así como la clase media universitaria está ocupando las cervecerías, el freestyle representa actualmente la apropiación del espacio público por parte de la juventud”, define Josué Agratti, integrante de SUCRE Producciones.

Josué (25) es un apasionado del rap. Estudia arquitectura y su trabajo está vinculado con su carrera universitaria, pero la energía vital se la inyectan las batallas de rap. Coordina el taller de rimas “Somos hip hop” en Antioquia (16 y 64), donde no solamente se trabaja la técnica sino también los valores de este movimiento: “La cultura del hip hop siempre se mueve en círculo y el círculo es el único espacio físico donde vos podés ver a todos y no hay nadie por fuera de uno”.

Los once integrantes de Sucre organizan competencias que se llevan adelante domingo por medio, en donde también realizan producciones audiovisuales. Dentro del rap hay tres figuras: el rapper, el freestyler, y el MC, que es el maestro de ceremonias, quien también rapea. Es el rol de Josué.

Nosotros pensamos que el freestyle es consecuencia de tu manera de pensar”

En julio pasado inventaron “El surgimiento”, una competencia uno versus uno con la final, en el Club Unión Vecinal. Fue el evento de rap más grande de La Plata y asistieron 450 personas. Krónico y Nasser, dos de los mejores exponentes del freestyle platense y regional, batallaron en esa final.

Para Josué, podría plantearse un paralelismo entre Krónico y Nasser y Aczino y Chuty, los máximos referentes del género del mundo hispanohablante. Aczino (26) es un rapero y freestyler mexicano, actual campeón mundial, y Chuty (25) es un maestro de ceremonias y freestyler español, también reconocido internacionalmente por sus numerosas victorias.

Son muchos los criterios que se tienen en cuenta para juzgar una improvisación: el punchline que es una frase ingeniosa, contundente o hiriente para el oponente, el flow, que es la musicalidad, la manera en el que rapero se maneja en la pista, y la métrica, el contenido y los juegos de palabras.

En la competencia que organiza Sucre se evalúa el contenido: “Nosotros pensamos que el freestyle es consecuencia de tu manera de pensar. Si vos pensás en construir más que en destruir, te imponés al otro por prepotencia de trabajo, o por mayor construcción”, aclara Josué.

NASSER VERSUS KRÓNICO

“A Krónico lo veo más del estilo del Chuty por el estilo de rapear, de las rimas inteligentes y la estructura que él tiene. Aczino es como mucho más competidor, es más del punchline, de ir al hueso sin acotes tan rebuscados como lo hace Chuty”.

Nasser se identifica con Aczino y se ríe cuando se entera de que Josué los definió al revés. Entonces dice que Josué tiene razón, que él intenta sacar una respuesta ingeniosa que nadie se espere, en lugar de ser rebuscado durante toda su improvisación. Nasser y Krónico son amigos, porque eso es lo que genera el rap: es un vehículo de expresión que une e iguala a personas de distintos y variados recursos.

Nasser es Ignacio Díaz, vive en Ensenada, tiene 23 años y hace 8 que compite en freestyle. En 2009 se acercó al rap mirando las batallas de la competencia Red Bull, en España, y al año empezó a practicar con un amigo: “Éramos malísimos. De dos palabras que rimábamos le errábamos a tres”, recuerda.

La práctica y las competencias lo llevaron a mejorar y actualmente es el representante regional en las semifinales de Buenos Aires de la competencia Red Bull, que se desarrollan hoy y mañana en Niceto, en CABA. “En lo único que pienso a la hora de competir es que quiero ganar. Es 100% freestyle, improvisado en el momento, conozca o no al oponente que tengo enfrente. Hay veces que no me sale nada y otras me sale todo”, explica Nasser.

Nicolás Miño (23) es Krónico, una fusión entre su nombre y el titán griego Kronos. Estudia Letras y hace freestyle desde los 17 años cuando pasó por las escalinatas del Teatro Argentino y se detuvo a ver lo que hacía un grupo de chicos. “Empecé a buscar más y no conseguía. Era ir a un ciber y buscar, buscar y buscar. Ponía en el buscador: rap/hip hop/ argentino/ latino/ en español”, revive.

Hasta que casualmente le llegó una invitación a una competencia y fue a ver de qué se trataba. Ahí preguntó dónde se juntaban y empezó a pasar por el teatro cuando salía de la escuela para ver si encontraba a alguien que rapeara. La segunda vez que participó de una batalla, fue a competir: “Ahí empecé a rapear y no paré”.

Con seis años dedicándose a esto, y si bien le encanta competir, Krónico empezó a sentir lo que él define como “lo efímero de lo improvisado”. Si la batalla de un domingo es buena, pero la del domingo siguiente es mejor, la anterior deja de existir porque nadie la va a volver a ver.

El ambiente del freestyle se vive renovando y son pocas las figuras que se mantienen en el tiempo. “Lo que tiene de diferente la música es que vos, como figura, perdurás. Cuando un disco queda, cuando algo físico queda, eso marca un periodo, una etapa, una forma de pensar de ese momento, entonces componer tiene otras cosas”, explica Krónico.

FRANQUI QUIROGA Y LA EXPERIENCIA DE COMPONER

Hay un espacio para aquellos raperos que no encuentran su lugar en la improvisación. Es el caso de Franqui Quiroga.

Franco (25) empezó a ir al Teatro Argentino en 2011, dos años después de haber descubierto, escuchando al grupo chileno “Movimiento Original”, que tenía facilidad para rimar. Empezó a componer letras de rap con cosas que le pasaban en su adolescencia, con sus amigos. Las grababa con micrófonos de computadora y las editaba con programas que descargaba en un ciber.

En el teatro conoció gente y se sumó a la movida de improvisación, donde fue aprendiendo. Empezó a participar de las batallas pero no era lo que le gustaba y decidió volver a componer. “Admiro mucho a los tipos como él -como Krónico- que tienen ese don de poder improvisar así, pero a mí no me gustó”, dice.

Franqui piensa que Internet ayudó a que el rap se volviera algo más popular: el hecho de filmar las batallas y compartirlas hizo crecer el interés en este estilo. Y observa que ese mismo público o los mismos raperos que improvisan, al ir creciendo se vuelcan a componer sus canciones.

Filmar las batallas y compartirlas en Internet hizo crecer el interés en el rap”

En 2017, Franqui editó su tercer disco: “Mundo redondo”, con fragmentos de temas de “Patricio Rey y sus redonditos de ricota” transformados en pistas de rap con sus letras encima.

¿QUÉ PASA CON LAS PIBAS?

El mundo de las competencias de freestyle es históricamente masculino. Si bien hay mujeres que rapean o que organizan competencias, son muy pocas las que participan de batallas de freestyle, y esto es un común denominador tanto en La Plata como en el resto de los puntos en donde se practica el género.

Lisa Sarmiento, de18 años hace dos que participa de batallas de freestyle que ella misma organiza con sus amigos, en distintas plazas del casco urbano de La Plata, de Villa Elisa o de City Bell.

Su interés se despertó cuando en la escuela escuchó a unos compañeros rapear en estilo libre: “Eso me encantó y dije ‘voy a empezar a practicar y lo voy a hacer yo’”.

Al tiempo se realizó una competencia en Villa Elisa y decidió asistir. Se anotó, compitió, perdió, pero quedó fascinada y se acercó a los organizadores. Luego empezó a organizar, y mantuvo esa competencia en donde ella se había iniciado.

Lisa considera que a las mujeres no les llama tanto la atención el movimiento y que a la vez hay gente que piensa que existe una división y que el rap es para varones. Al principio “vas y te bardean con lo que te esperás que te van a bardear, por ser mujer, porque siempre fue un ambiente bastante machista, que ahora está empezando a cambiar. Entonces ya vas lista”.

Tener el pelo de color rosa y haber pasado por varios cambios de look le valió que en las batallas la llamaran unicornio, mi pequeño Pony, entre otras. Pero se ríe: “Los conozco hace tanto a los chicos que ya no se animan a decirme tantas cosas, porque como estoy acostumbrada, ya tengo la contestación”, explica.

A pesar del entrenamiento, de aguantar rimando, de rimar bien, de no confundirse, Lisa indica que algo pasa en la cabeza al momento de rapear: las palabras desaparecen y la mente está en blanco. Josué, pedagógicamente, lo explica de este modo: “Es muy difícil no ponerse en blanco porque es en el momento, es el ahora, es el beat, y yo en esos segundos tengo que llenarme de aire y tengo que saber lo que estoy diciendo. Rimar saca la persona que sos”.