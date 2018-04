Carrió amplió pedido de juicio político contra Lorenzetti por montar espionaje paralelo

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió reforzó hoy su pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien acusa de haber armado una agencia de espionaje paralela a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, la oficina encargada de realizar intervenciones telefónicas a pedido del Poder Judicial.

"El doctor Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado", señala el texto que presentó Carrió ante la Cámara de Diputados, con el que amplió el pedido de juicio político que realizó en abril del año pasado.

De acuerdo con el contenido del nuevo escrito, Lorenzetti usa la "oficina de captaciones judiciales para generar su servicio de inteligencia" y, además, señala que incidió en la inhabilitación del tribunal que debía juzgar a Cristina Kirchner en dos causas de corrupción y en la liberación de Cristóbal López.

El 5 de abril de 2017, Carrió había realizado la presentación original del pedido de juicio político contra Lorenzetti, una iniciativa que no prosperó y ahora impulsará una ampliación de ese planteo.

La nueva embestida de la líder de la Coalición Cívica contra el titular de la Corte se da en un contexto del tensión entre el Gobierno y el máximo tribunal, que en los últimos meses ha tomado resoluciones miradas con desagrado en la Casa Rosada.

Un ejemplo de ello fue la acordada de la Corte que invalidó el Tribunal Oral Federal N° 9 (TOF 9), que había sido creado por el Gobierno al convertir tribunales del fuero ordinario al fuero federal, y que juzgaría a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros ex funcionarios del gobierno anterior, y ordenó que se sortearan nuevamente las causas asignadas a esos magistrados.

En su presentación, la dirigente de la Coalición Cívica subraya que el titular de la Corte "repartió cargos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (de la que depende la oficina de escuchas) entre jueces y fiscales, no sólo promoviendo el nepotismo judicial sino también intentando lograr el silencio de sus inferiores en la Justicia".

A través del texto, Carrió recuerda que el titular de la Corte le envió "dos cartas documento" para que desista de impulsar el juicio político, lo cual consideró "inapropiado e intimidatorio", porque "afecta el rol que tenemos los legisladores de controlar la labor de los ministros de la Corte".

Además, remarca que "Lorenzetti envió otra carta documento intimidatoria a la jueza federal María Servini -que estaba investigando importantes causas en las que puede estar implicado, a saber, las manipulaciones de los sorteos del Poder Judicial y su participación en la mutual Pyme Rural, por la que habrían pasado cheques investigados en la causa Fútbol para Todos- con el evidente objetivo de sustraerse del alcance de esas investigaciones penales".

En el tercer punto de su presentación, señala que la acordada N°4/2018 de la Corte es "un avasallamiento sobre el Congreso Nacional", en referencia a la decisión de la Corte que inhabilitó al TOF 9, que estaba encargado de juzgar a Cristina Kirchner en dos causas de corrupción.

Asimismo, la diputada de la CC apunta que Lorenzetti incidió en la liberación del empresario Cristóbal López y en el cambio de carátula de la causa por la deuda de 8.000 millones de pesos de su empresa Oil Combustibles con la AFIP, y en el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli del expediente por el presunto desvío de fondos en el yacimiento carbonífero Río Turbio.

"El presidente de la Corte habría incidido en el dictado de estas dos resoluciones judiciales con el fin de 'presionar' al Congreso Nacional para que no le envíe un pedido de informes solicitándole explicaciones sobre varias difusiones de escuchas que se filtraron en los últimos tiempos vinculados a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli", consideró la diputada.

Finalmente, y en el último de los puntos que presenta Carrió bajo el título "Operaciones de inteligencia relacionadas a la justicia federal", la diputada hace referencia a la causa por presuntos abusos de menores en clubes de fútbol como Independiente.

En ese sentido plantea que Lorenzetti "se habría interesado personalmente en que pase a la justicia federal con asiento en Quilmes, a cargo del juez (Luis) Armella, con quien se lo vincula hace años con desmanejos y sospechas de corrupción en la causa en la que ambos intervinieron como jueces respecto de la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo".