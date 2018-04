El auto que entró por la puerta de un bar, muestra del caos vial en la Ciudad

Ocurrió ayer a las siete y diez de la mañana. El local estaba abierto y había dos empleados en el lugar, pero milagrosamente no hubo que lamentar heridos. El caso tuvo una gran repercusión en las redes sociales

| Publicado en Edición Impresa

El tránsito en la Ciudad es un descontrol todos los días. La cantidad de accidentes en calles cada vez más atestadas de autos, es por demás llamativo y preocupante. Porque casi siempre el factor humano, por imprudencia o negligencia, tiene que ver con las causas que los provocan.

Ayer temprano se registró un siniestro tan cinematográfico como milagroso: un auto se incrustó entero dentro de un bar de 9 y 50, en pleno centro platense. En ese momento, si bien el local estaba abierto al público, sólo dos empleados se encontraban en el lugar. Por eso nada más hubo que lamentar los daños materiales.

Todo pasó a las 7.10, cuando un Ford Ka conducido por una joven chocó con un Chevrolet Corsa.

Enseguida enfiló hacia la puerta de entrada del restaurante “Frawen`s”, la tumbó y entró con sus cuatro ruedas en el salón comercial.

“Venía por 9 y la verdad, no alcancé a hacer nada. No alcancé a reaccionar. Creo que por instinto alcancé a apretar el freno y el embrague, pero no alcanzó”, dijo la conductora del Ka en un audio que se viralizó por Whatsapp.

“El golpazo fue terrible y gracias a Dios, no sé como hice, la emboque justo en la puerta y no salió nadie lastimado. Creo que si le pagaba a la columna, no la contaba. No me dio tiempo, no pude hacer nada. Todo pasó muy rápido”, agregó.

Según lo informado más tarde a EL DIA por Diego Galatti, el propietario del local, la joven que conducía el auto no tuvo golpes de importancia. “Fue el susto y la conmoción por el accidente”, indicó.

Igualmente un equipo médico la asistió por precaución, sin tener que llevarla a ningún centro hospitalario.

ENORME REVUELO

Desde la mañana y a lo largo de la jornada de ayer, el episodio alcanzó una masiva repercusión en los diversos rincones de la Ciudad, no sólo a nivel periodístico, sino también con una generalizada difusión desde las redes sociales.

Así fue que pudo observarse la imagen del Ka, en la entrada misma del comercio y en varios portales de internet.

La espectacularidad de la escena despertó una enorme curiosidad entre quienes vieron la noticia, que después fueron en busca de otros detalles del caso.

Es que la impactante imagen del coche dentro de “Frawen`s” llevó a suponer, inclusive, que el accidente, al margen de los destrozos, podía haber provocado víctimas.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Y como el propio Galatti reflexionó, “de haberse dado el choque sólo una hora más tarde, estaríamos lamentando otras consecuencias”.

Luego de los primeros momentos de confusión y revuelo en el lugar por el fuerte estruendo de la colisión del Ka contra el sector de ingreso al negocio, varios empleados comenzaron a reacondicionarlo para poder más tarde dejarlo en condiciones de recibir a sus clientes. Y ello fue posible recién cerca del mediodía.

En la Región, en lo que va del año, son 27 las víctimas fatales por accidentes de tránsito.

De ese total de casos, 24 muertes se registraron en La Plata, una en Berisso, una en Bavio y una en Magdalena.

Como se sabe, un reciente relevamiento puso de manifiesto que “la Plata es la ciudad del país con mayor índice de mortalidad por accidentes, si se tiene en cuenta el número de fallecidos respecto de la población total”.

“Estamos en un pozo del que no podemos salir, desde 2011 el número de muertos en accidentes en la Región ronda cada año el centenar”, dice Osvaldo Nessi desde Amor y Respeto al Prójimo, otra de las entidades que trabaja para contrarrestar estas cifras.

A la hora de buscar las causas de esta situación, se habla de conductores mal preparados, la falta de una planificación del tránsito, cuestionan la infraestructura vial y sostienen que los controles son poco eficaces y escasos.

Pero también apuntan a cuestiones que exceden al campo específico del tránsito, tales como el crecimiento de la intolerancia y de la violencia, presentes en la sociedad y que aparecen en la calle tanto como en otros ámbitos de la vida cotidiana.