Industriales advierten que la "tendencia" a la suba del dólar complica al sector

El presidente de Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó hoy que la suba en el valor del dólar durante la semana no constituye una "tendencia", pero afirmó que el movimiento ascendente de la moneda "trastoca todo".

"Yo veo a éste como un movimiento (del dólar), un 'stop and go'. No creo que ésta sea la tendencia, pero es un movimiento que te trastoca todo y la industria lo que más necesita es previsibilidad", aseguró Acevedo en diálogo con radio Mitre.

Además, consideró que "la suba del dólar, más una suba de tasas (de interés por parte del Banco Central), complica si es permanente. Si no va a quedar como que fueron dos semanas de movimientos. No es fácil en Argentina todavía el manejo de estas cosas".

En el mismo sentido, el titular de la UIA, explicó que "esta semana no se debe solamente al contexto interno, sino al externo, como la suba de tasas en Estados Unidos. A mi me parece que esto es coyuntura y no se si éste va a ser el valor del dólar.

Pero si la inflación sigue creciendo y el dólar queda planchado y el valor va a quedar atrasado".

Por último, y respecto a las tarifas, el empresario industrial consideró que las mismas representan "un costo que tenemos y que es cada vez mas alto. Tenemos que ver como recuperar tarifas que no incidan tanto en los costos industriales".