“Pondré un equipo que me identifique y al que no le podrá faltar intensidad”

El Indio dijo: “El jugador que me dé lo que quiero adentro de la cancha, va a estar”. Luego sobre el momento añadió, “queremos ayudar”

| Publicado en Edición Impresa

Luego de haber entrenado toda la semana al plantel, a Darío Hernán Ortíz le tocó hablar. Tras la práctica matutina de ayer, el mendocino brindó una conferencia de prensa donde habló del momento que le toca asumir.

Las prácticas fueron muy herméticas y así es que hoy por hoy no hay una seguridad sobre los once que jugarán mañana. “Aún no definí el equipo”, comentó el Indio, quien estuvo secundado por todo el cuerpo técnico que lo acompaña en este interinato, que son Leandro Martini, Martín Saggini (ayudantes de campo), el profe Marcelo Montero, y Javier Lavallén como entrenador de arqueros.

“Pondré un equipo que me identifique, y no le puede faltar intensidad”, aseguró, y enseguida agregó, “el jugador que me de lo que yo quiero, va a estar, va a jugar”. Más adelante Ortíz sobre el momento dijo, “nos enfocaremos en ir partido a partido. Queremos ayudar a la Institución. Me tocó vivir muchas veces este momento. La idea es no desacomodar las cosas que están bien”.

Al analizar al equipo, señaló, “no se puede tener la actitud que se tuvo en el último partido frente a Talleres. A este equipo no le puede faltar intensidad. Y los jugadores de Gimnasia son los primeros que quieren salir de este mal momento”, contó.

CADA PARTIDO, UNA FINAL

No es la primera vez que a Ortíz le toca encarar un proceso interino, pero sin dudas que este lo agarra con más experiencia. “En este último tiempo me ha tocado sumar mucha más experiencia, intentaré brindarle eso al plantel en estos partidos. Después, la única condición que puse para aceptar, fue una vez culminado este mini torneo volver a mi puesto habitual por una cuestión lógica. Pero siempre puse al Club por encima de todo”.

A la hora de hablar del rival, y puntualmente del Mellizo Guillermo, comentó, “A Guillermo lo conozco bien, ha sido un compañero excelente. Va a venir al Bosque a matar o morir y de ese mismo modo le jugaremos nosotros a Boca. Voy a jugar estos partidos todos como una final. Yo siempre quiero ganar”, terminó diciendo el entrenador albiazul.

Vale recordar, que tras el cotejo de mañana le quedará visitar a Independiente y recibir a Newell´s.