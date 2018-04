Carrió justificó canje de pasajes y chicaneó a Macri: “Él viaja en helicóptero desde chiquito”

La diputada admitió que es “un mal sistema” pero dijo que “son viáticos para costear gastos de movilidad”. También cuestionó al Presidente por los ajustes en los servicios

La diputada nacional Elisa Carrió no le deja pasar una al presidente Mauricio Macri, socio en Cambiemos. Esta vez salió a contestarle con una chicana -de las que no les gustan al jefe de Estado cuando se lo tilda de rico- a las duras críticas a los legisladores por el canje de viajes no realizados por efectivo. “Él viaja en helicóptero desde chiquito así que no tiene problema. El viaja en aviones privados”, disparó ayer durante una entrevista en uno de los programas de la tarde más visto en la TV abierta.

Pero no se quedó ahí, aunque anoche se retractó sobre esta frase: “No tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias”. Luego aclaró que “no creo que el Presidente Macri no sea una persona decente, lo que quise decir es que él nunca tuvo que hacer una campaña en auto y 40 mil pesos como tuvimos que hacer en la Coalición Cívica”. Y agregó a través de un comunicado de su partido: “Pude haberme expresado mal, utilicé el término ‘decente’ cuando debí decir ‘austero’”.

Las palabras en TV de la diputada llegaron luego de un largo silencio y que el presidente Macri criticara el sistema de “sobresueldo” el viernes último al afirmar que “si los diputados creen que su salario no es suficiente tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero el mecanismo de los pasajes es querer disfrazar algo”.

De todos modos, Carrió admitió que el canje de pasajes por dinero que hacen la mayoría de los legisladores es “un mal sistema”, pero aseguró que en realidad “son viáticos para costear los gastos de movilidad”.

“Es absolutamente legal, pero un mal sistema” dijo Carrió, antes de señalar que “hay que blanquearlo” y que ella tomó “la decisión de pedir la devolución del dinero y pasarlo como movilidad”.

“Si tenés una concepción territorial del poder, yo no debería moverme de capital (federal). Pero recorrí 27 veces el país, siempre en auto”, justificó la diputada de Cambiemos en la entrevista con El Diario de Mariana que transmite El Trece.

INGRESO EXTRA

Según un informe elaborado por la Fundación Directorio Legislativo, Elisa Carrió y el diputado del Frente Renovador Alberto Roberti lideraron el canje de pasajes en 2017 y sumaron a sus sueldos anuales un ingreso de 355.000 pesos.

“Hace más de 20 años que tomé la decisión de declarar todos mis ingresos. Estoy primera en el ranking porque siempre declaré todos los pasajes. Parece que yo fui la única (en canjear pasajes) cuando el realidad fueron todos menos cuatro”, se defendió la diputada.

A su vez, llamó a reinterpretar la dieta y pagar por antigüedad y título ya que “algunos diputados ganan más que otros” por ser del interior del país.

“Yo tengo que dar cuenta de la casa que me hice, cuando todos tienen cuentas afuera, el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzzeti) gana 380.000 pesos y no paga impuestos a las Ganancias... Yo pago todo, está todo registrado”, afirmó.

En la actualidad, cada legislador nacional tiene 40 pasajes para cambiar por dinero por mes, a razón de 20 tramos aéreos a $1.350 cada uno y 20 terrestres a $650, de acuerdo con valores actualizados el año pasado, lo que equivale a 480.000 pesos al año.

“Tengo la conciencia tranquila -afirmó Carrió-. Yo no gané siendo diputada nacional: perdí prestigio, para que ignorantes, delincuentes y mafiosos me digan ‘Gorda, sucia, loca’ y ningún movimiento de mujeres me defienda”.

También dijo que “si la sociedad no está de acuerdo, puedo jubilarme y dedicarme a lo personal. Vine a poner la cara porque lo importante es transparentar”, sentenció.

LOS AUMENTOS Y LA CLASE MEDIA

Pero no fue el único palo para Macri y la gestión. Sobre el tema del aumento de tarifas, la diputada hizo foco en su impacto en la clase media, que “hoy está apretada y no le alcanza”.

“El Gobierno debe comprender que las clases medias son las que hacen grande este país, que votaron a Cambiemos y que no tienen la culpa de que hayan vaciado las empresas. Le dije al Presidente que me opongo al aumento de tarifas”, afirmó Carrió.

“Creo que ya basta, le diría al Gobierno basta, porque no puede ser que recompongamos un sector, a costa de la clase media”. También cuestionó los aumentos en las expensas y en los alimentos. “Yo dejé el salmón y volví a la mortadela, por ejemplo”, ironizó.

En otro tramo de la entrevista se refirió a la liberación del empresario Cristóbal López, de quien dijo que la mitad de sus casinos “son de los Kirchner”, y deslizó que “a (Lázaro) Báez lo van a liberar en seis meses, porque está detenido por lavado”.

Sobre la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman dijo creer que “en Comodoro Py no hay verdadera Justicia” y que “el juez (Julián) Ercolini -a cargo de la causa- cometió errores”, pero que “es el único que puede solucionarlos”.

También marcó sus fuertes diferencias con el ministro de Justicia, Germán Garavano. En cambio, defendió las gestiones del Gobierno con las cámaras de laboratorios para bajar el precio de los medicamentos a través del PAMI.