“Toda la carga que tenía no la saqué de la mejor manera”

El volante declaró tras los insultos a los hinchas y, si bien bajó un cambio, intentó justificarse al hablar de la tensión que están viviendo

El mediocampista de Boca Pablo Pérez afirmó que se quitó “toda la carga” con el gol agónico que sirvió para el triunfo del líder la Superliga ante Talleres en La Bombonera, pero admitió que no reaccionó “de la mejor manera” en el festejo.

“Exploté, toda la carga que tenía la saqué, pero no reaccioné de la mejor manera. Tendría que haber gritado con mis compañeros y estoy muy arrepentido porque tendría que haber dado otra imagen”, expresó.

Pablo Pérez, quien gritó de manera desaforada su conquista y con insultos a la platea de Boca, confirmó el ofrecimiento de disculpas al socio Cristian Alonso por su comportamiento: “La situación me superó y quedó todo ahí. Lo importante es que todo esto se puede hablar, el socio no me merece que lo insulte y eso me dejó tranquilo”.

El ex jugador de Newell’s Old Boys atribuyó a una “previa complicada” su desahogo sumado a otros resultados como la derrota en la final de la Supercopa Argentina ante River, el empate frente a Atlético Tucumán y la goleada histórica con el seleccionado argentino ante España por 6 a 1, donde disputó unos minutos.

“Soy humano. Hace tres semanas que no paro y me explotó la cabeza. Si en algún momento ofendí a un hincha de Boca le ofrezco disculpas; no soy quién para insultarlos y menos cómo nos apoyaron contra Talleres”, agregó el ex Málaga de España.

Por último, Pérez consideró que Boca ganó “una final” ante Talleres, su escolta a nueve unidades, y que la previa fue “muy dura”, con la aparición de la barrabrava en el club incluida: “Era el partido para encarrilar las cosas y por suerte salió bien”.

HUBO PRÁCTICA DEL PLANTEL

En tanto, el plantel de Boca se entrenó en el predio de Casa Amarilla. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, sin tiempo para festejar el triunfo de ayer ante Talleres que lo deja muy cerca de ganar la Superliga, ya están pensando en Junior, su rival, mañana por la Copa Libertadores.

Dentro de este panorama y en una práctica nuevamente cerrada para la prensa, se especula que habría dos cambios para el encuentro de mañana.

Uno sería el de Ramón Ábila, quien ingresó en el final y le dio el pase del gol a Pablo Pérez. “Wanchope” podría entrar por Walter Bou, autor del primer gol ante Talleres.

La otra variante, obligada, sería el ingreso de Julio Buffarini por Nahitan Nández, quien tiene que cumplir dos fechas más de suspensión por su expulsión en la Copa Libertadores cuando jugaba para Peñarol de Montevideo.

Edwin Cardona, quien jugó unos minutos en el fútbol reducido que hicieron los suplentes, no estaría todavía bien de su distensión en el aductor derecho para jugar desde el comienzo, pero podría estar en el banco de suplentes.

Entonces, el posible once de Guillermo para enfrentar al conjunto colombiano sería con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Julio Buffarini, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Emmanuel Reynoso; Cristian Pavón y Ramón “Wanchope” Ábila.

Boca, con entradas agotadas, recibirá a Junior de Barranquilla en la Bombonera mañana desde las 21.45.