“Visages Villages”: Agnes Varda, de paseo por los pueblos de Francia

La mítica cineasta de la Nouvelle Vague dirige junto al artista callejero JR este documental nominado a los Premios de la Academia

Agnes Varda no solo es la persona de mayor edad que haya sido nominada a un Premio de la Academia, también es la primera mujer en recibir un Oscar honorario y una postulación competitiva en la misma temporada: la leyenda de la Nouvelle Vague y pionera del cine feminista estuvo nominada a mejor documental por “Visages Villages”, la cinta que, finalmente, llega hoy a los cines platenses.

La candidatura, sin embargo, no puso orgullosa a Varda, a quien no se le caen los anillos por haber sido reconocida en Hollywood tras una carrera mitológica: “No hay nada de qué estar orgullosa, sino feliz”, dijo Varda. “Feliz porque hacemos películas que amamos. Hacemos películas para que ustedes las amen”.

Lo que pasa es que Varda no trabaja para el reconocimiento de la industria. O para su dinero. “Me encanta mi propio trabajo y lo he hecho por tantos años, así que no lo hice por honor ni por dinero”, señaló. “Mis películas nunca hicieron dinero”.

CONEXIÓN

“Visages Villages” fue inspirado por la conexión de Varda con JR, un artista callejero de 34 años conocido por instalar retratos monumentales en paisajes del mundo real: un niño asomándose por un muro fronterizo en México, un par de ojos gigantes en un par de tanques de agua. La cinta sigue a la pionera de la Nueva Ola francesa y al fotógrafo en un viaje por Francia, donde conocen gente, capturan sus imágenes y charlan sobre arte.

Varda dijo que pasó más de un año y medio hacienda el documental, filmando diligentemente una semana al mes. “No puedo filmar más de una semana al mes”, explicó, “porque me cansa. Tú sabes, ¡estoy vieja!”.

