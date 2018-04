Un león suelto sorprendió a los vecinos y movilizó fuerzas policiales

Aseguran haber visto al felino quienes residen en el límite entre La Plata y Berazategui. Lo buscaron en El Peligro y El Pato, tras las denuncias recibidas en Defensa Civil y la comisaría quinta de la vecina ciudad

Acechando bajo una luminaria. Dejando la huella de sus garras en el lodo de los campos de soja. Persiguiendo fugazmente una moto con dos tripulantes. Escabulléndose de los rastrillajes policiales. Para quienes viven y trabajan en la zona de El Pato en que se encuentran los partidos de La Plata y Berazategui, quedan pocas dudas: un león anda suelto, y pocos se animan a salir a la calle a partir del atardecer.

Las denuncias derivaron en varios operativos de búsqueda, con participación policial, de efectivos de Defensa Civil y expertos en fauna; sin embargo, no tuvieron éxito en corroborar la presencia del animal; fuentes oficiales no la descartaron, pero estimaron que pudo tratarse de un perro de grandes dimensiones y profuso pelaje.

En la últimas horas del viernes, los rumores acerca de varios episodios tan impensados como preocupantes empezaron a provocar revuelo entre los vecinos y puesteros cercanos al kilómetro 42 de la ruta 36.

Atando cabos, los protagonistas llegaron a la certeza de que un felino de grandes dimensiones se encontraba deambulando sin rumbo en un sector de bañados y monte del arroyo Pereyra, que cruza por el lugar rumbo al parque provincial del mismo nombre.

Tomando el toro por las astas, munidos en algunos casos de escopetas, residentes en la zona salieron al cruce de la misteriosa aparición. Uno de ellos fue Juan Carlos Cerrudo, casero del camping del Sindicato de Empleados de Farmacia, un bucólico y coqueto predio situado en 404 y 622, a unos 500 metros de la ruta provincial 36.

“Vimos una figura que claramente parecía un león macho, con su melena, bajo una lámpara de alumbrado”

Juan Carlos Cerrudo Vecino de El Pato

Juan relata que “caminamos un par de cuadras en cada dirección con otro muchacho de acá, y en un momento, cuando serían casi las nueve del viernes, vemos una figura que claramente parecía un león macho, con su melena, bajo una lámpara de alumbrado de la calle. Tenía movimientos lentos, como cansinos, se lo veía viejo; tiramos un tiro al aire, y salió corriendo a través de un campo de soja. Incluso dejó sus huellas”.

Cerrudo alertó del hecho a personal de la comisaría 5a de Berazategui, con asiento en El Pato. “Averiguando, supimos que un animal con la misma descripción había corrido a un chico que iba en moto con la novia, acá nomás pasando el arroyo” indicó: “además, un casero de la zona me dijo que lo tenía visto hace días pero no se animaba a contarlo por miedo a que no le creyeran; por este lugar andan pibes en bicicleta, otros que van a la escuela, y es mejor investigar y sacarse la duda”.

operativo cerrojo

La exposición del vecino se tradujo, el sábado por la noche, en un rastrillaje del que participaron Defensa Civil La Plata, Policía Montada, personal del Parque Ecológico ECAS (Estación de Cría de Animales Salvajes, con sede en el Parque Pereyra, y el área de Fauna de la Provincia.

Con camionetas 4 x 4, un tractor que ofreció un productor hortícolas y a caballo, se buscaron indicios del presunto león hasta las 2 de la madrugada; un chequeo que continuó ayer, a pesar de las malas condiciones climáticas, pero infructuosamente.

Desde la Comuna local se comunicó que “ayer a las 20” -por el sábado- “se recibió una denuncia desde la seccional 5a de Berazategui, al 103 de Defensa Civil La Plata, por la presunta presencia de un ‘animal grande con melena’; si bien se trata de territorio de Berazategui, como el animal se encontraría en inmediaciones del partido de La Plata, iniciamos una búsqueda en conjunto a los fines de llevar tranquilidad a la población”. Según se supo, también se buscó entre El Peligro y Arturo Seguí.

¿UN PERRO “GIGANTE”?

Concretamente, la calle 404, una angosta huella barrosa con abruptos desniveles y piedras, virtualmente intransitable los días de lluvia, marca la frontera entre ambos distritos (ver mapa).

“Ante las primeras versiones que suponían que el animal podía haberse escapado del parque ECAS” aclararon los voceros: “la administración de ese predio explicó que no se preserva allí ese tipo de especies”.

“Precisamente, personal de ECAS fue parte de las recorridas” se subrayó; “en este sentido, se analizaron las huellas y pertenecerían presuntamente a un perro de gran porte, tipo mastín. De todos modos se dispuso dejar asignado un equipo de intervención para seguir recorriendo el lugar”.

Anoche, los rumores seguían propagándose; en El Pato se decía que el león, hambriento, merodeaba un criadero porcino.

“Esperemos que se pueda descubrir y capturar el animal, así la gente se queda tranquila” advierte Juan Cerrudo: “no anduvo ningún circo por acá, ECAS no tiene leones, sólo un puma veterano que no se escapó, y la fauna de la zona no tiene ningún animal que se le pueda parecer; más que lagartos, algún zorrito o gato montés no se ha visto nunca. Ojalá se aclare, pero yo, por lo pronto, al animal lo vi y conozco a varios que aseguran lo mismo”.