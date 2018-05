Ortíz : “Gimnasia está por encima de todo”

| Publicado en Edición Impresa

Mirando los festejos Xeneizes de reojo, pero con la sensación de haber cumplido en este breve interinato al frente del Lobo, Darío Ortiz, o simplemente el Indio recibió los aplausos del triperío una vez que abandonó el campo de juego y al respecto el entrenador mendocino dijo que: “La adrenalina que te genera dirigir a Gimnasia no te la da nada, no te la da ningún equipo; la Primera División es otra cosa”, aseguró el DT interino Tripero.

“Hacía mucho que no veía a la gente de Gimnasia con esa esperanza que tenía hoy (por anoche), demostramos que si queremos podemos, la verdad es que a los chicos no tengo que reprocharles nada. Hemos empatado con equipos que están por encima de todos (Independiente y Boca). Ahora volvemos a concentrarnos de cara a Newell´s porque necesitamos los puntos”, aclaró el entrenador.

“Me alegro por los jugadores, conozco a los hinchas de Gimnasia, para mí es un honor estar acá. Soy de acá, no elijo los momentos, estoy siempre al pie del cañón para lo que se me necesite”. A lo que agregó: “Lo que traté de asumir es el liderazgo, no asumí con prejuicios con nadie, acá jugó el que estuvo mejor, nadie está por encima del Club, a nadie le gusta que festeje nadie en tu cancha. Salimos a ganar siempre, espero que la gente no se haya sentido defraudada”, dijo.

“Troglio vio al equipo, estoy a disposición de él, yo quiero que le vaya bien al Club, Gimnasia está por encima de todo. Voy a luchar para que a este Club le vaya siempre bien. Desde que llegué solo quiero eso, desde las inferiores hasta la Primera”, finalizó.