CF. Ringuelet-For Ever no pudo continuar por falta de garantías

Un tumulto entre jugadores y simpatizantes locales hizo que Mauricio Napolitano, el árbitro, suspendiera el partido a los 30 del ST.

Ringuelet y For Ever venía bien, hasta que el árbitro suspendió el partido por falta de garantáis /Dolores Ripoll

La cuarta fecha se disputó en forma parcial, debido a que varios de los campos de juego sintieron los efectos de las fuertes lluvias que castigaron a la Región en los últimos días.

Y uno de esos encuentros no pudo completarse. No porque el barro impidió que se juegue. Sino por hechos violentos.

Centro de Fomento Ringuelet y For Ever se enfrentaban en la cancha de La Plata FC., por el torneo Apertura de la Primera B.

Iban 30 minutos de la parte complementaria (el local se imponía por 2-1 con los goles de Sofía, en contra y Colli, había convertido Lizarralde para el equipo del barrio El Mondongo), cuando el árbitro Mauricio Napolitano decidió suspender las acciones por “falta de garantías”.

Por lo que este diario pudo averiguar, todo se habría originado después de que el árbitro expulsó al “5” de For Ever, Ariel Fredes. El jugador, cuando se dirigía al vestuario, se trepó a una puerta para pelearse con la gente. Luego, según dicen, el mismo jugador habría abierto la puerta del recinto y siguió agrediendo a todo aquel que se le cruzaba por delante. Algunos simpatizantes locales lograron introducirse en el recinto con la idea de agredir al futbolista visitante expulsado. Este revuelo duró algunos minutos, hasta que todo llegó a su calma, aunque los efectivos policiales presentes no dieron “garantías” para continuar, y el partido debió suspenderse.

SAN MARTÍN GANÓ POR PRIMERA VEZ

San Martín de Los Hornos, en su afán por regresar a la máxima categoría de la Liga Amateur, consiguió ayer el primer triunfo en el campeonato, al doblegar de local a Talleres del Provincial por 1-0. El único gol del encuentro fue convertido por Lucas Martín, a los 44 minutos de la primera parte.

IRIS, SIN DESPEINARSE

En otro de los partidos que pudieron llevarse a cabo (y sin público visitante), la Asociación Iris, con una actuación sólida y efectiva, goleó por 3-0 a Romerense, de local. Los tantos fueron anotados por Coronel (13 del PT), Rosano (43 del PT) y Medina (9 del ST).

Con esta victoria (la segunda), el “Multicolor” alcanzó la línea del puntero Fomento, que no pudo jugar ante Independiente de Abasto, a raíz del pésimo estado del campo de juego.

Finalmente, y en un partido emotivo, Alumni y Tricolores terminaron 2-2. Gonzalía y Argüello marcaron para el local; Concha y Kardasinski para la visita, que terminó con diez la expulsión de Ulloa.