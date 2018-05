La cosecha de productos hortícolas locales en jaque por las últimas lluvias

Hubo una protesta ayer frente a la Municipalidad y la Gobernación. Participaron productores afectados y vecinos inundados

Brócoli, coliflor, berenjena, lechuga, rúcula, chaucha. Toda producción local, recién plantada o a punto de cosechar, y perdida por la lluvia. De ahí las faltantes y los precios por la nubes en las verdulerías, donde las hojas verdes parecieran subir al ritmo del dólar pero por la escasez de la oferta, que bajó estrepitosamente debido al mal clima.

“La situación es grave. Toda la Región fue afectada por el agua, que pudrió los cultivos”, aseguró Salvador Vides, dirigente de una de las organizaciones del sector que se movilizarán en las próximas horas para pedir algún tipo de respaldo oficial y así poder salir de la crisis.

El quintero de Lisandro Olmos estima que por las precipitaciones se perdió, por lo menos, el 50 por ciento de la producción, parte de la cual ya estaba por ser cosechada. Y no se salvó, en ese sentido, ninguna zona en particular. El fenómeno climático afectó todo el cordón hortícola de la Región.

En estos días, según explicó Vides, se combinaron dos circunstancias que formaron el “caldo” perfecto para la formación de hongos y la consecuente putrefacción de las verduras: lluvia en cantidad y calor.

Ya la semana pasada en las verdulerías de la Ciudad repercutían, con escasez de productos y precios muy elevados, las consecuencias de la lluvia constante sobre la tierra cultivada del cinturón hortícola de la Región (Olmos, Abasto, Gorina, Colonia Urquiza). El kilo de lechuga, por caso, cotizaba a $80 el kilo, y la rúcula, si alguien lograba conseguirla, debía pagar no menos que $20 el pequeño atado. El viernes último, con una lluvia que no paró ni por un rato en 20 horas, la situación se terminó de complicar. “Lo plantado a cielo abierto se perdió casi todo y el agua afectó también a varios invernáculos. Todavía no podemos calcular, pero creemos que las pérdidas son enormes”, sintetizó Vides.

Un abanico de cultivos perdidos

El quintero de Lisandro Olmos, que pertenece a la Asociación Platense de Horticultores Independientes, enumera una lista de hortalizas afectadas que parece interminable. Es que se arruinaron cultivos de la familia de las col y de hoja verde y no zafó casi nada de la inclemencia del clima, porque las plantas a cielo abierto ya habían sido castigadas con las primeras precipitaciones y el viernes se terminó de pudrir lo cubierto con el nylon de los invernáculos. Además de la coliflor, el brócoli, la lechuga, la chaucha y la rúcula se perdieron cuantiosos kilos de tomate, pimiento, repollo, cebolla de verdeo, acelga y espinaca.

En la zona del Parque Pereyra en particular las mayores pérdidas son del zapallito.

Mario Armella, pequeño productor de Olmos, también vio derrumbarse todo su proyecto de cosecha de los próximos meses. Repartida su producción a campo abierto y en invernáculo, en pocos días perdió tomates, chaucha y brócoli.

El problema se agrava porque, además de lo que falta en las verdulerías en estos días habrá productos que tardarán en volver a las góndolas en tiempo y forma: “si el tiempo mejora, en 40 días podremos volver a levantar rúcula, pero otras verduras, como por ejemplo la lechuga , tienen un lapso para su cultivo de no menos de 70 días.

Hoy, si se salvó alguna planta de lechuga de las contingencias climáticas es un milagro. De ahí que el resultado es o la falta total de la verdura o un precio exhorbitante, pues los productores locales estiman que por estas horas la “jaula” de la hoja verde (que contiene 5 kilos) está entre $400 y $500, lo que da un precio en el mercado muy por encima de lo normal.

Desde el lunes de la semana pasada el panorama en el Mercado Regional es “desolador” al decir de los verduleros que día tras día se presentan de madrugada en el predio de Tolosa con el plan de renovar la mercadería. Ocurre que desde entonces los quinteros no tienen qué ofrecer, sobre todo en la relación a la verdura de hoja que se corta en el día y con los campos inundados o la perdieron o no la pueden cosechar.

Contra los tarifazos

La Asociación Platense de Horticultores Independientes y otras organizaciones vinculadas al sector agrícola se reunirán en una marcha que partirá mañana, a las 9, desde 7 y 32 e irá hasta la puerta de la Gobernación. Según señaló Vides, las pérdidas de los últimos días producto de las lluvias son sólo “una parte” del reclamo.

También protestan los quinteros de la Región por “los tarifazos” (exigen precios de la luz y el gas diferenciados para los productores) y por los efectos de la devaluación del peso de estos días. “Muchas semillas e insumos que utilizamos los pagamos a precio dólar. Esta situación nos está fundiendo”, precisó el quintero de Olmos, quien adelantó que lo que se busca con la demanda es que se declare la emergencia agropecuaria provincial.

Ayer protestó frente al Municipio un grupo de productores de la Región. La intención fue pedir ayuda oficial a raíz de los “graves” daños que causó el diluvio del viernes último, según remarcaron los manifestantes.

Puntualmente, se trató de pequeños productores de quintas en la zona de Abasto, muchos localizados sobre Ruta 36, a quienes la última lluvia causó estragos en las plantaciones de verduras.

Una joven contó que su familia perdió gran cantidad de los cultivos porque “el agua entró a la quinta” y destacó que “toda la verdura es muy delicada al agua”.

Consultada sobre si lo que se perdió era lo que se estaba por cosechar, dijo que “había una parte para cosechar y otra recién plantada; en realidad se pierde todo”, subrayó angustiada y atribuyó la inundación de los terrenos a un curso de agua que pasa por la zona y que, según dijo, está sucio. “Al no tener salida, rebalsa sobre las quintas”, afirmó.