Paloma Giordano continúa volando alto en Esquí Acuático

A pesar de su corta edad (15 años) volvió a demostrar que sigue progresando a pasos agigantados y es la gran promesa argentina

Publicado en Edición Impresa

Por ADRIÁN D'AMELIO

Por estos días se encuentra realizando una “clínica de perfeccionamiento” en California enviada por el ENARD, Previo a su viaje a Estados Unidos, la platense Paloma Giordano pasó por la redacción de este diario, donde narró la brillante actuación en el Campeonato Latinoamericano de Esquí Acuático, que se desarrolló en la Laguna del Club de Polo y Ski Urban Wake ubicado en el municipio del Marqués, en Querétaro, México.

“Quedé muy conforme con mi actuación en el Latinoamericano. Me sentí cómoda y con confianza; a pesar que cometí algunos errores que me costaron poder haber conseguido algún que otro mejor puesto en las distintas disciplinas, pero me volví satisfecha, porque gané experiencia internacional para el futuro”, remarcó Paloma, la gran esperanza del Esquí Acuático de nuestro país.

Paloma Giordano tiene 15 años y compite en la categoría U17 con rivales mayores a la platense, pero su decisión y habilidad en el agua la ubican en la actualidad como una de las mejores exponentes del mundo del esquí acuático.

Cabe destacar que Paloma se quedó con tres medallas en su paso por el Latinoamericano de Querétaro. Ocupó el segundo lugar en Trucos o figuras. La prueba fue ganada por la colombiana Luisa Jaramillo; mientras que la platense desplazó al último lugar del podio a la local, Ana José Ángulo.

En lo que respecta a la prueba de Slalom, Giordano se quedó con la medalla de bronce, pero con poca diferencia de puntos con respecto a las competidoras que la precedieron; mientras que la otra presea fue en la sumatoria por equipos, donde el seleccionado argentino de Esquí Acuático -cuyo entrenador es Javier Julio, una gloria de este deporte- ocupó el segundo lugar de Latinoamericano, en la ciudad de Querétaro.

Paloma, que tiene como uno de sus auspiciantes a la empresa de indumentaria Basset, comenzó desde pequeña en lo que se refiere a esta especialidad. Se puede decir que fue un tipo de “herencia” de su papá Carlos -actualmente su entrenador-, que también fue un destacado atleta en este deporte náutico.

La joven platense, que en su momento sufrió una grave fractura de fémur -ahora está totalmente recuperada y sin ninguna secuela física, ni psicológica- practica en la Laguna “La Paloma”, en Villa Elisa.

Su próximo paso será el Mundial de España, pero Paloma tiene una historia particular, ya que decidió dejar de lado el cumpleaños de 15 por ir a competir a Australia, en el mes de diciembre pasado.

“Si, fue una decisión muy dura, pero tuve que optar. Anhelaba esa noche de mi cumple de 15, pero el amor por el esquí acuático fue más fuerte y tomé la determinación de competir”, cerró Paloma.