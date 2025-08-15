Altos de San Lorenzo y Bavio festejarán su aniversario este finde

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito
Mañana y el domingo habrá motivos para festejar: Altos de San Lorenzo festejará su aniversario número 33 y Bartolomé Bavio (localidad de Magdalena) celebrará 124 años de vida. En ambas se desplegará un acto protocolar, una feria con puestos gastronómicos y shows en vivo.
En el marco del 33° aniversario de la localidad al sur de la Ciudad, mañana se realizarán los festejos en 19 entre 77 y 78.
Desde el mediodía estará habilitado el paseo gastronómico para las familias participantes. También, habrá desfile cívico tradicionalistas y shows en vivo.
Etiqueta Negra, La 82 y La Juntada Platense, bandas nacidas en la localidad, animarán los festejos del aniversario.
También se llevará a cabo el tradicional izamiento de bandera, que contará con la banda de la Policía bonaerense. Luego, se hará el corte de torta junto a vecinos, entidades locales y agrupaciones representativas de la zona.
La localidad, que está ubicada a 38 kilómetros de La Plata y que integra el partido de Magdalena, mañana comenzarán los festejos con la concentración para una cabalgata en el Centro Tradicionalista La Carreta. Luego, a las 15, se realizará la inauguración del Monumento a Miguel de los Santos Cajaraville (soldado del ejército que cruzó la Cordillera de los Andes con José de San Martín y tío de Bartolomé Bavio) y Decano, su caballo, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio.
Un debate para “Mujeres Mayores” en la UNLP
También habrá espacio para la danza, con un Pericón Nacional a cargo de Adrián Sancho.
El domingo, a las 10 de la mañana, con un acto protocolar y el desfile cívico y tradicionalista en la Plaza José Hernández, continuarán las actividades. Luego se servirá un almuerzo criollo en el predio de la estación, para darle paso más tarde al show infantil de Manu Bonete y la presentación de las bandas locales “Mascando el Freno” y “La Viajera”. El cierre será en la sede del Club Racing con Los Charros y la conducción musical de Esteban el Cordobés.
