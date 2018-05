Escándalo por un manual machista de AFA

| Publicado en Edición Impresa

En la Asociación del Fútbol Argentino se está dictando un curso de idioma ruso y nociones sobre el país en que se desarrollará la Copa del Mundo, pero en la víspera se desató un verdadero escándalo cuando se repartió el manual con los distintos puntos a tocar durante el cursillo. Es que en uno de los puntos se explicita “Qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa”, en un tramo machista del manual que generó un rápido repudio en las redes sociales.

Las autoridades del organismo fueron notificadas al respecto, anticiparon que realizarán un sumario administrativo para investigar los pormenores del caso.

El escándalo salió a la luz cuando uno de los periodistas que está realizando el curso en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino, subió a su cuenta de twitter el contenido de ese condenable tramo del manual, ante lo cual se produjeron centenares de retuits y el tema pasó a ser de los más comentados a nivel nacional en las redes sociales. “Las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante. Las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Las chicas rusas odian los hombres aburridos. No seas negativo. No hagas las preguntas típicas, sé original”, marca el manual machista en el comienzo. Un verdadero papelón de AFA.