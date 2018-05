Coudet y Blanco no se guardaron nada

“Tiramos seis meses a la m...”, indicó el entrenador, mientras que el presidente aseguró que algunos “no estuvieron a la altura”

La sorpresiva eliminación de la Copa Argentina en manos del humilde Sarmiento de Resistencia, que milita en el Torneo Federal A, cayó como una bomba en Racing y los protagonistas lo hicieron saber. Luego del encuentro el entrenador Eduardo Coudet hizo una durísima autocrítica y aseguró de que tiraron el semestre a la basura, mientras que el presidente Víctor Blanco apuntó por el rendimiento de algunos jugadores.

“No sé cómo podemos pasar de ser el equipo que fuimos este semestre a lo que mostramos ahora. Realmente no rescato nada positivo, me parece que no tuvimos nada de lo que tuvimos cuando arrancó este año”, comenzó indicando el Chacho, que no anduvo con vueltas y demostró públicamente su malestar por la temprana eliminación de la Copa Argentina. “Es difícil analizar en estos momentos, es mi sentimiento real, no me sale decir ‘bueno, son días, son partidos’. Me parece que hoy había que mostrar la diferencia de jerarquía entre un equipo y otro y no lo hicimos”, agregó.

“Tiramos el semestre a la m..., es un papelón. Lo de hicimos fue muy malo, muchas veces los cierres son más importantes que los arranques, y en los cierres todos nos jugamos muchas cosas” continuó el DT albicceleste.

Continuando con su catarsis, dijo: “Hay que ser realistas, y en este momento no me sale hacer un análisis sino decir lo que siento No tengo excusas ni explicación, todo da bronca. Estamos en Racing y tenemos la posibilidad de ser protagonistas. Todo lo malo que puedan decir de nosotros hoy está bien”.

Al ser consultado sí influyó la seguidilla de partidos, contestó: “Se siente el desgaste, se siente el trajín, pero el otro día (por el partido ante Colón), aún no habiendo podido ganar, tuvimos el 70% de la posesión, proyectamos una idea, hoy no”.

Para cerrar, afirmó: “Esto lo tenemos que levantar porque tenemos la obligación: esto es Racing y tenemos un encuentro todavía por delante. Tenemos que revertir esta imagen que ha sido pobrísima”.

Ya al sía siguiente, pero siguiendo por la misma línea, habló Blanco sobre la eliminación y coincidió con el Chacho que esta derrota, sumada a la de Colón, desvalorizan lo hecho el resto del semestre. “Pensamos que el partido lo ganábamos fácilmente. Estamos digiriendo lo sucedido el lunes y ayer. Tiramos completamente todo el esfuerzo que hicimos, como dijo el Chacho. Es muy importante la autocrítica de Coudet”, indicó.

Para el cierre, fue duro con parte de los que futbolistas que estuvieron en cancha pero sin dar nombres: “Algunos jugadores no estuvieron a la altura de la camiseta de Racing. Lo vimos todos”.