Le daba la chechona y ahora le dará el apellido: Guido se casa con Tomasito

| Publicado en Edición Impresa

“Un amor entre compañeros” parece ser lo que llevará a Tomasito y a Guido Süller a casarse en un registro civil, tras años de currar con la famosa chechona... Los 20 años de diferencia siempre los posicionaron así, pero al parecer nunca hubo relación de parentesco. De todas formas, ellos niegan ser una pareja atraída físicamente. Entonces, ¿qué son?

“Sí me caso. ¡Al fin! En realidad, voy a ser un Süller oficialmente”, anunció Tomasito, muy contento. Es sabido que la relación entre ambos lleva muchos años. Y más allá de que tuvieron muchas idas y vueltas, los mediáticos decidieron formalizar su relación ante la ley recién ahora.

Cuando el periodista le preguntó por qué tomaron esta decisión, el joven contestó: “Él está construyendo su casa nueva y quiere que vuelva. Ahora estoy viviendo en Córdoba y él quiere que vuelva a Buenos Aires. Yo le dije que volvía con la condición de que nos casemos… A Guido le salta la ficha, me desconoce y me echa. Otra vez, no”.

Pareciera que no son todas flores en el panorama de la parejita: “Imaginate el problema que se viene con Silvia y con toda la familia por el apellido”, lanzó Tomasito, medio en broma y medio en serio.

“Yo lo amo mucho, para mí es la segunda persona más importante de mi vida. Yo lo amo como compañero. Nunca me atrajo sexualmente, sino lo diríamos hace rato”, agregó Tomasito.

Guido Süller, lejos de una muestra de amor idílica, hizo su análisis del tema: “Pasan los años, pasa la vida y me parece que es la persona que siempre está, en las buenas y en las malas. Me hizo las mil y unas. Qué sé yo. Se merece una patada en el traste, pero por momentos nos miramos a los ojos y hay amor entre nosotros. Eso no se da muchas veces en la vida”, explicó el ex comisario de abordo.

Al parecer, la intención es casarse el 13 de mayo, para el cumpleaños de Guido.