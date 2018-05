| Publicado en Edición Impresa

No aflojan las quejas por inconvenientes con la telefonía fija. El titular de la línea 470-0637 denunció que el 11 de abril se la dieron de baja por error, reclamó y no lo arreglaron. Reclamos N°141886650 y el N°143849351. En tanto, el titular de la línea 4890814 solicitó hace 4 meses el cambio de domicilio. No lo cambiaron, le siguen cobrando y la factura -eso sí- llega al nuevo domicilio.