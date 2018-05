Diputados respaldaron la postulación de Abuelas al Premio Nobel de la Paz

Diputados de diferente extracción política respaldaron hoy la postulación de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz, en un acto que se celebró en el Congreso Nacional encabezado por la presidenta de la entidad de Derechos Humanos, Estela Carlotto.

El Comité Noruego aceptó a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo entre los candidatos al Premio Nobel de la Paz edición 2018, que fue impulsado por el diputado kirchnerista Daniel Filmus, en reconocimiento a "más de 40 años de lucha y trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos".

Junto a Carlotto estuvieron, además de Filmus, sus pares de bloque Máximo Kirchner Horacio Pietragalla, Juan Cabandie, Cristina Álvarez Rodríguez, la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda, los massistas Daniel Arroyo y Facundo Moyano, y el macrista Daniel Lipovetzky, y Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora).

Carlotto se mostró emocionada por el respaldo de los legisladores de diferente extracción política y señaló que "es inédito este acto donde están presentes todas las voces de la democracia", en respaldo a una nueva postulación de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz.

Tras recordar la tarea que realizaron en estos 40 años, cuando lograron recuperar la identidad de 127 nietos, Carlotto dijo que "todavía tenemos cerebro fresco para seguir buscando a los nietos que faltan"

Agradeció a Filmus haber impulsado a Abuelas de Plaza de Mayo a ese premio, pero dijo que "su principal objetivo es recuperar a los nietos apropiados", y señaló que "no va a haber una democracia perfecta mientras haya un desaparecido que no se sabe dónde está o un nieto que no sabe quién es".

Por su parte, Filmus dijo que la "presencia de legisladores de todas las fuerzas políticas y la decisión de realizar este acto para respaldar la postulación de Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz es una muestra que tenemos democracia para siempre".

En tanto, el macrista Lipovetzky afirmó que "éste es el momento para que finalmente reciban el premio del Nobel de la Paz", y enfatizó que "acá no se puede cuestionar más el número de desaparecidos ni puede haber fallos que beneficien a los genocidas".

Pietragalla -nieto recuperado- destacó la tarea de Abuelas y se preguntó "¿Se imaginan Argentina sin su lucha? Yo no puedo. El pensar en ignorar mi verdad y la de mis padres me quiebra. No sabemos si se lo darán, lo que sé sé es que ellas son imprescindibles para toda la humanidad".

Para esta edición del Nobel de la Paz hay 329 candidatos, el segundo mayor número de postulaciones después de los 376 de hace dos años. En 2017 el Comité otorgó el Nobel de la Paz a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, y en 2016, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.