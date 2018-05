La grieta se vuelve un abismo: Casero se sumó a Acosta y enfrentó a los famosos que se oponen al FMI

El humorista se sumó a la pelea que divide a la farándula luego de que varios famosos convocaran a la marcha contra el Fondo

En algún momento la sociedad se dividió: síntoma de tiempos en las redes, donde todas las posiciones son extremas para ganar likes y los algoritmos te llevan solo hacia gente afín a tus opiniones, la problemática de las “grietas” excede a Argentina, pero aquí parece haberse manifestado de forma particularmente virulenta. Y los famosos, claro, no están exentos.

La farándula argentina desarrolló su propia grieta, aunque las agresiones cruzadas alcanzaron su pico hace años ya, durante la recta final hacia las elecciones del 2015, cuando un medio de mayoría kirchnerista encontró la resistencia de la envalentonada minoría.

Pero la cuestión parecía más calma hoy: esa calma va camino a cortarse, luego de que un grupo de famosos (que incluyó a Carolina Papaleo, Pablo Echarri, Leo Sbaraglia, Rita Cortese, Tomás Fonzi, Darío Grandinetti y entre otros) haya realizado un video convocando a la marcha de mañana en contra del FMI. “La Patria está en peligro”, dicen allí, y la frase desató el rechazo visceral de Juan Acosta primero, como contamos en la edición de ayer, y de Alfredo Casero, que desde su internación disparó contra sus colegas con su habitual estilo polémico.

“El 25 de mayo no voy ir a cantar el Himno Nacional y que la Patria está en peligro. La Patria estuvo en peligro con todo lo que se robaron, con los bolsos de López, con Báez, con Jaime, con la hija de Cristina y los dólares en la caja fuerte. No voy a ir porque no está en peligro; estuvo en peligro”, dijo Juan Acosta en las redes, a través de un video, y agregó: “El 25 de mayo es el día de la Patria, no el día del ñañaña no estoy más en el poder ñañaña corto gancho y meto miedo ñañaña. Como decía mi mamá: ‘Vayan a laburar, manga de vagos’”. Picante.

Pero al lado de Casero, claro, apenas una chicana. Desde la habitación de un sanatorio en el que se encuentra internado para realizarse estudios de rutina, el actor opinó que “realmente creo que si estamos en peligro por el FMI, por cualquier cosa estamos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es tratar de sobrevivir a esta forma constante de traba, de malograr lo poco que se puede hacer. Es una pena que muchos actores salen a decir que la Argentina está en peligro, poniendo caritas para que veamos que todavía no se le caen los mofletes. Actores que nunca más me voy a olvidar, porque fueron los que señalaron con el dedo a muchos otros actores que no eran K en un momento donde no se podía hablar”.

“Cuando las cosas estuvieron mal, muchos de ustedes se las tomaron a Europa. Sí, es verdad, estamos en peligro, pero no por el FMI sino porque deberían devolver el dinero que robaron”, disparó, y pidió que no canten el himno nacional en el acto: “Canten otra cosa, canten la marcha peronista o la internacional, pero háganme el favor respeten al pueblo por la manera de pensar, porque ustedes pueden decir cualquier cosa... Hablar barbaridades por televisión, comprar canales de televisión que nunca soltaron, darle de comer a los mismos que hablan pelotudeces constantemente y que ya sabemos quienes son... Nosotros del otro lado vamos a seguir pagando los platos rotos y haciendo fuerza suficiente para tomarnos el tiempo apoyando a un gobierno, dos gobiernos o los que hagan falta para que ustedes no estén más”.