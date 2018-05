Peña aseguró que "no está en agenda" modificar las retenciones a la soja

Al término del Tedéum en la Catedral Metropolitana, el jefe de Gabinete dijo que "lo que no se paga en las facturas, no se paga, se paga por otras vías"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que "no está en la agenda " del Gobierno disponer una modificación en las retenciones de la soja, tras las versiones que indicaban que se avanzaría en ese sentido. Lo dijo esta mañana al término del Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana con motivo de la celebración del 25 de Mayo.

El funcionario insistió además en la necesidad de "no mentir" al ser consultado sobre si las tarifas "seguirán aumentando".

En una improvisada conferencia de prensa, Peña remarcó que "no está en agenda en este momento, no se está evaluando modificar el esquema retenciones", en referencia en particular a la soja.

En otro sentido, consultado sobre las declaraciones del presidente Mauricio Macri respecto a los aumentos de tarifas, sostuvo que "lo que el Gobierno, y el Presidente plantea con total honestidad, es saber que lo que pagamos tiene que ver con lo que cuesta la energía". "Vemos que sube el petróleo", argumentó, y pidió "no creer que lo que no se paga en las facturas, no se paga: Se paga por otras vías", añadió.

Por eso concluyó en que "lo importante acá es no mentir y trabajar en otros aspectos, como son la tarifa social", y también, dijo, en "mejorar nuestros hábitos de consumo ya que si eso mejora, vamos a pagar menos", finalizó Peña.

Sobre las palabras del cardenal Mario Poli, al frente de la ceremonia religiosa, Peña las calificó hoy como "muy sabias" que el Gobierno "toma en cuenta" para "trabajar juntos los argentinos por una Patria por más igualdad, con libertad y con paz".

En la puerta de la Catedral Metropolitana, Peña declaró que el Gobierno nacional "no cree" en la necesidad de montar "escenificaciones para construir la unidad de la Patria" en referencia a los festejos del 25 de mayo, y destacó la importancia de "celebrar la Patria unidos", remarcó que "está claro que el eje central es reducir la pobreza y que haya igualdad para todos los argentinos" y consideró, respecto al debate sobre la legalización del aborto, que se trata de "un debate donde hay mucho en juego en términos de sensibilidades y respeto".