More, contundente: “Dejalo a mi papá como un extorsionador”

Se filtró un audio en el que la hija del periodista le pide a alguien un texto para compartir en sus redes que deje mal parado a su padre

El rancho se terminó de pudrir. Pero mal. Tras la filtración del audio en el que Jorge Rial, indignado con los “cordobeses delincuentes”, salió a aclarar que sus palabras se debían a que estaba siendo víctima “de la peor de las extorsiones”, ayer se conoció otro mensaje en el que More, contundente, le pide a alguien que le escriba algo para compartir en sus redes, que lo hiciera quedar como un “extorsionador” a su propio padre.

Con este mensaje, al que el periodista pareció el jueves hacer alusión al decir que tenía pruebas sobre “una red delictiva muy poderosa que está detrás de esta extorsión”, quedó en claro que Morena no actuaba sola en esta cruzada contra el “Intruso”, sino que estaba “guionada”.

Al parecer, toda esta oscura situación se dio cuando Rial se enteró de que su hija se estaba gastando todos sus ahorros en pagarle un abogado al padre de su novio, preso por supuestamente integrar una banda de asociación ilícita vinculada a los remates judiciales. Según trascendió, el periodista le habría cortado el chorro económico a la joven, que, indignada por no poder ayudar al “amor de su vida”, el futbolista Facundo Ambrosioni, habría aceptado una propuesta de para sacarle dinero a su padre mediante una extorsión.

La persona que habría ideado este plan sería un periodista de espectáculos, enemigo de su padre, de quien no trascendió aún su nombre. A esta persona, Morena, de 19 años, le decía: “Mandame todo lo que tengo que poner por escrito, así yo lo copio y lo pego, porque yo hago eso con lo que vos me mandás, boludo. Porfi, haceme ese favor. De última no pongas que llevaste mis ahorros, que la gente, la familia de ellos, se hicieron cargo de los ahorros, porque van a pensar que Facundo está conmigo por la plata nada más, ¿entendés?”. Y después agrega: “Pongamos (…) que lo que le molesta es que mi suegro esté preso y que me lo reprochó desde el primer momento”. Pero lo peor llegó después: “Dejámelo como extorsionador a mi papá, y ahí ya van a empezar a saltar las cartas solas”.