Escándalo en el INCAA tras la supuesta renuncia de un gerente

El organismo asegura que lo desvinculó, pero el negó que la haya presentado



El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) comunicó hoy la apertura de sumarios, así como suspensiones, renuncias y desplazamientos, tras una denuncia anónima ante la Oficina Anticorrupción (OA) sobre supuestas irregularidades en la Gerencia de Asuntos Internacionales del organismo oficial.

Un comunicado del organismo, que está bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, especificó: “El día 11 de mayo de este año comenzó a circular una denuncia anónima, en la que se manifestaba que entre enero y abril del año en curso se habrían malversado fondos del Incaa por $6.487.600 en gastos de imprenta originados en requerimientos de la Gerencia de Relaciones Internacionales, y se adjuntaban quince expedientes con las facturas y un listado de funcionarios y proveedores involucrados”.

El comunicado continúa diciendo: “El correo fue remitido de inmediato por las autoridades del Incaa a la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) creada por esta gestión para asistir en la implementación de políticas activas de integridad, transparencia, detección y control de hechos de corrupción”, que elevó un informe preliminar verificando la denuncia.

Agrega: "Puntualmente, el informe destaca que se habrían realizado gran cantidad de contrataciones directas con el mismo objeto, originadas todas en el mismo sector requirente, en un breve período de tiempo y por montos inferiores a $500.000, en las que se habría eludido la celebración de licitaciones, sustrayéndolas del control de las autoridades superiores”, que, añade, "eludieron la Gerencia de Asuntos Jurídicos".

“En virtud de lo dictaminado por esa unidad y la gravedad de los hechos denunciados, se suspendieron los pagos pendientes de ejecución y las órdenes de compra vigentes. Al mismo tiempo, se resolvió abrir actuaciones sumariales para determinar la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido los funcionarios implicados, a quienes se desplazó de sus funciones”, agrega.

En consecuencia “se decidió aceptar las renuncias del gerente de Asuntos Internacionales, Bernardo Bergeret, y del gerente de Administración, Nicolás Yocca; se rescindió el contrato de la abogada Sandra Menichelli; se suspendió a Alejandro Righini de la Coordinación de Internacionales y se apartó a Pablo Maggioni del área de Compras. Asimismo, se puso en conocimiento de estas irregularidades a la Oficina Anticorrupción”.

El comunicado emitido hoy concluye: “Estas irregularidades ya fueron denunciadas ante la Oficina Anticorrupción. Estamos construyendo un Incaa ágil, capaz de dar respuestas, sostenible y transparente”.

Sin embargo, Bergeret negó la situación: "Ante un comunicado de la oficina de prensa del INCAA enviado en el día de la fecha quiero desmentir públicamente la veracidad del mismo en lo que a mi persona se refiere y aclarar que en ningún momento he presentado renuncia alguna. Una vez más las autoridades del INCAA han realizado una maniobra haciendo trascender a los medios que yo había sido 'echado', cuando en realidad por ser un empleado de planta permanente, para tal fin debería concluir el sumario y acreditada la culpabilidad que se me atribuye. Lo único probado hasta el momento es que han hecho una manipulación mediática y utilizado a periodistas en su buena fe para difundir noticias falsas: Primero, que me cesaban y ahora que renuncié. Nada de eso es cierto. Ya vamos viendo quién miente en este tema hasta ahora. Los periodistas pueden acreditarlo".

Y agregó: "Por llegar a la función pública luego de años y años en la actividad privada, donde la idoneidad es algo valorado por encima de enjuagues de poder, nunca esperé que terminaría incendiado compartiendo el sacrificio en una hoguera por la que otros ya pasaron (...) Confieso que hasta hace pocos días soñé dejar el INCAA con el reconocimiento por una tarea cumplida que -según dicen muchos acá y en el mundo- ayudó a reposicionar nuestro cine en el exterior. Esa expectativa surge desde lo mas profundo de mi convencimiento".