¿Intentó hacerse daño?: More dijo que casi “comete una locura”

Con una sospechosa venda en la muñeca, la hija de Rial reapareció en Instagram para agradecer a su novio “haber llegado a tiempo”

Una de las historias de Instagram donde More agradece a su pareja / Instagram

¿Qué le pasó a Morena Rial? La hija del periodista vive un momento duro en su vida, entre graves acusaciones cruzadas con su papá, audios filtrados y recriminaciones varias. Y algunas señales dejadas por ella misma en las redes parecen revelar que el mal momento le pasó factura y la llevó a intentar “una locura”.

More reapareció en Instagram tras una semana de incendiarios comentarios contra Rial y marchas atrás, luciendo una sospechosa venda en una de sus muñecas. Este hecho, por sí solo, quizás no hubiera despertado inquietud en sus seguidores, quienes sin embargo escucharon preocupados el viernes que Rial una ambulancia a la casa de More.

Pero fue la propia morocha quien alimentó las versiones al escribirle a su novio en una historia de la red social fotográfica: “Gracias por cuidarme y haber llegado a tiempo, antes de cometer una locura”.

Las palabras dejaron en claro que algo pasó: ¿a qué locura se refirió Morena? ¿Se autoflageló? La joven reapareció en las redes el viernes, mostrando la firma de su contrato con su nuevo representante, Christian Manzanelli, y ya luciendo la venda de la discordia. Y el sábado volvió a agradecerle a su pareja, Facundo Ambrosioni, por el apoyo.

Ambrosioni es justamente uno de los ejes del conflicto entre More y papá Jorge: la ira del periodista se habría desatado porque ella gastó una suma desorbitante en pagar a los abogados del padre de Facu, en prisión acusado por estafa.

El reto de su padre por esta cuestión habría desatado la furia instagramera de More en la última semana, y en ese momento de denuncias cruzadas, Rial se fue a Inglaterra con su novia, lo cual habría abierto aún más el abismo entre padre e hija.

Adicta a las redes, More resaltó en varias dedicatorias a su pareja el hecho de que él “estuviera” junto a ella (en oposición a su padre). Ahora, ¿habrá tenido que ver todo este escándalo con la venda? ¿Qué esconde el vendaje de la muñeca de More?