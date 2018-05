Otro ataque a un destacamento policial con un ladrón baleado

Ocurrió en Quilmes, donde un delincuente con chaleco antibalas trató de ingresar al lugar para robar armas de los efectivos. Se tirotearon

Un delincuente resultó herido de dos balazos al irrumpir, durante la tarde de ayer, en un destacamento policial tipo contenedor, en el partido de Quilmes, y enfrentarse con tres efectivos, uno de los cuales recibió un tiro en su chaleco antibalas, informaron fuentes de la fuerza.

El hecho ocurrió en un puesto de la Policía Local ubicado en una rotonda en la que convergen las avenidas Oscar Smith y La Plata.

Este fue el segundo ataque a una dependencia policial cometido en el Gran Buenos Aires en los últimos tres días, luego de que el lunes pasado, un grupo armado intentó liberar a los tiros a un preso de la comisaría de San Justo, a raíz de lo cual, una efectivo resultó malherida y detuvieron seis sospechosos.

Fuentes policiales informaron que un joven armado, que llevaba puesto un chaleco antibalas, irrumpió en el lugar y los amenazó. Les exigió a los policías que se encerraran dentro del baño y cuando iban en camino a esa dependencia el policía se resistió y se trenzó en una lucha cuerpo a cuerpo con el ladrón.

En medio de la pelea, el intruso efectuó varios disparos, ante lo cual, una de las mujeres le tiró dos veces con su pistola reglamentaria, informó la fuente.

A raíz del tiroteo, el delincuente fue herido en el abdomen y reducido, mientras que el policía que reaccionó inicialmente ante la amenaza con el arma recibió un impacto de bala en su chaleco protector.

El detenido fue trasladado a un hospital local donde quedó internado con custodia, al tiempo que el efectivo que recibió el tiro en su chaleco antibalas también debió recibir asistencia médica, pero está fuera de peligro.

CHALECO Y ARMA POLICIAL

Los técnicos de la Policía secuestraron en poder del delincuente una pistola marca Bersa Pro calibre 9 milímetros, con la numeración suprimida e inscripciones de la Policía Bonaerense. También pertenece a la Policía el chaleco antibalas que llevaba y al igual que el arma, tenía la numeración oficial suprimida.

El ladrón tenía además llaves de un automóvil Volkswagen Fox. Los pesquisas determinaron en el análisis de la numeración de los vidrios que pertenecían a otro Fox con pedido de secuestro por robo del 6 de abril, en Florencio Varela.

El detenido, de 24 años y con domicilio en la localidad de Bosques, quedó a disposición de la fiscal Karina Gallo.

Caso en san justo: seis detenidos

Por otro lado, ya son seis los detenidos por el ataque a la comisaría de la San Justo, en el que fue baleada una sargento de la Policía Bonaerense. Ella, Alejandra Rocío Villarreal (25), permanecía internada anoche sin “responder a los reflejos en sus miembros inferiores” y hoy será operada (ver aparte).

Mientras tanto, se investiga si una abogada ingresó en la seccional un teléfono celular con el que se planeó el rescate de uno de los presos y el ministro de seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, reconoció la existencia de “un problema estructural” vinculado con el alojamiento de los presos, problemática que este diario reflejó en exclusiva hace menos de un mes (ver página 21).

Los últimos cuatro apresados por el ataque son Gonzalo Fabián D’ Angelo (22), Daniel Alberto Rodríguez (32), otro sospechoso de 30 años y un adolescente de 15, quienes fueron localizados en seis allanamientos, cuatro de los cuales se hicieron en Capital Federal y dos en el oeste del Conurbano.

Según los voceros, D’ Angelo y Rodríguez habrían ingresado a la comisaría junto con Bruno Postigo Marullo (19) y su prima, Ludmila Zahira Bustamante (19) -detenidos desde el lunes- con el fin de rescatar al novio de esta última, Leandro Aranda (22), preso por el crimen de un narco que se quedó con 70 kilos de cocaína.

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, admitió que se está investigando si una abogada le llevó a Aranda un teléfono celular a su celda, ya que la principal hipótesis es que la banda organizó por WhatsApp.

Los mensajes

“Yo también estoy sin dormir, así se me escapan los tiros y mato a un par hoy”, se escucha decir a uno de los detenidos en uno de los audios de WhatsApp encontrados en los teléfonos celulares secuestrados. En los mensajes, los miembros de la banda hablan de diferentes cuestiones en los momentos previos al intento de copamiento, como la ropa - “yo lo mío ya lo tengo acá, tengo el bucito ese”- o los autos que van a usar: “Amigo, Génesis en la calle no hay ninguna, desde ya te digo. Para el Fiesta ahora busco, y como yo ya hablé con (no se entiende), yo voy a ir con la Fox, voy a sacar una Fox ahí”. En un tercer mensaje, uno de los acusados trata de calmar a otro de sus cómplices y le dice: “Bueno, escuchame una cosa amigo, no pasa nada, yo también estoy sin dormir y me tomé un par de (no se entiende), así se me escapan los tiros y mato a un par hoy”.

Luego, agrega: “Escuchá está todo piola, no pasa nada amigo, quiero que estemos todos ahí, que tengamos las herramientas y todo”.

Tras el hecho, uno de los intervinientes le advierte a otro sobre la búsqueda del vehículo utilizado para el ataque: “Escuchame una cosa, tu camioneta tiene una bronca. Vamos a hacer la denuncia ya porque la vamos a prender fuego. Hacé la denuncia, la podés pasar por seguro vos?”.

Luego, habla de la destrucción de otras pruebas, como uno de los teléfonos utilizados: “Te aviso, te iba a decir, ya tiro el celular yo ya. Porque salió todo y cuando vean las otras cosas, se va a re pinchar”.

Finalmente, la chica que lideró el ataque le envía un audio a otro, para avisarle que vayan a su casa: “Ahí se estaba cambiando el pibe y venían para acá a buscar los chalecos y te iban a buscar a vos”.