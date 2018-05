Mayo arranca con una suba de expensas que rondará entre el 12 y 15 por ciento

Los acuerdos paritarios salariales con los porteros, más la suba de servicios básicos conforman el nuevo aumento en consorcios

Las expensas este mes vendrán más caras. Tal como lo anunció este diario, el incremento este mes será de entre el 12 y 15 por ciento, por el impacto que tuvieron el arreglo salarial entre el sector y el gremio de los porteros. Y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. También hay que sumarle que para esta altura del año, los consorcios tienen que pagar abonos por servicio de mantenimiento de ascensores y limpieza de bombas de agua, entre otros items.

Ayer, en distintos consorcios del centro de la Ciudad, había confusión entre los vecinos que van a tener que afrontar estos mayores costos.

Consultados acerca de dicho incremento, las autoridades de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata informaron que “en una primera instancia las subas comenzarán a regir desde este mes y según las estimaciones rondarán entre el 12 y el 15 por ciento”.

En tal sentido, desde la Cámara volvieron a remarcar que “esta modificación de los valores fue dispuesta en sintonía con el incremento de sueldo de porteros de edificios que ronda el 12 por ciento en dos tramos para este año y con otros factores paralelos como la suba de tarifas de electricidad, el agua y los abonos (bomba de agua, ascensor, portón y montacoches) a las que deben hace frente los consorcistas”.

DESCONCIERTO

En este marco, inquilinos y propietarios de la zona del centro consultados por este diario se mostraron un tanto desconcertados ante la falta de información precisa y aseguraron que frente el incremento venidero estarán a la expectativa de cuánto deberán pagar por las expensas de ahora en más.

Catalina, vecina de un edificio de 8 entre 56 y 57, aseguró que paga mensualmente 700 pesos y rogó que el alza no represente un fuerte impacto de bolsillo. En tanto, Franco, de 57 entre 11 y 12, dijo que no tenía idea del aumento y que va a esperar a ver la boleta que le llegará en los próximos días: “Vengo pagando lo mismo, pero si hay un aumento espero que no sea demasiado”, expresó ante una consulta de eldia.com.

Como se dijo, la otra parte del aumento de las expensas será aplicado entre julio y agosto para completar el 20 por ciento previsto desde el sector de los consorcistas.

¿POR QUÉ ENTRE UN 12 Y 15 POR CIENTO?

Según explicaron en la Cámara de Administradores, el incremento en las expensas entre el 12 y 15 por ciento dependerá de los servicios básicos que tenga en común cada edificio. Si no tienen caldera, ascensores ni sistemas que impliquen electricidad, el aumento será de un 12 por ciento. Si el edificio tiene sistemas eléctricos centrales, calderas -que implican gas- y otros servicios centrales que impliquen más uso de luz y gas, entre otros, la suba puede ser del 15 por ciento o más.

Y este no será no será el último aumento del año. Aún faltan pagar bonos de compensación a los porteros, otro 4 por ciento de la paritaria y una posible revisión del acuerdo por el índice inflacionario, entre otros rubros que en septiembre u octubre significaría una nueva suba de expensas, explicaron en la Cámra de los administradores.