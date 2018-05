Vidal criticó la ley de tarifas y ratificó que no será candidata a presidenta

Al participar esta mañana del Ciclo de Conferencias del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en un hotel porteño, Vidal manifestó que no será candidata a presidenta. Tiempo atrás la mandataria bonaerense había asegurado que no estaba en sus planes convertirse en presidenta.

Este miércoles ratificó su decisión al respecto ante una consulta formulada en una conferencia de prensa sobre la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri decida no postularse para una reelección y la convoque a ocupar su lugar. Según trascendió la gobernadora fue tajante al expresar "no soy candidata a presidenta".

Además del título que dejó con respecto a la posibilidad de aspirar a la presidencia, la mandataria bonaerense se refirió al tema que este miércoles ocupa la agenda política de la Argentina: el proyecto para retrotraer el precio de las tarifas a los valores vigentes en el 2017, iniciativa que este miércoles podría ser votada en el Senado.

Al respecto dijo que espera que "si se sanciona la ley, nos deje a todos una lección que nos permita aprender. La ley de hoy no va a cambiar en nada ni a mejorar en nada la situación de los argentinos que están en dificultades frente a las tarifas. No lo va a hacer porque no tiene los recursos previstos para afrontarla".

"Espero que podamos aprender que ese no es el camino. Mañana o pasado, cuando el Presidente vete la ley, nada va a cambiar para los argentinos en ese esfuerzo enorme que tiene que hacer para enfrentar las tarifas. Lo que habría que plantearse es qué puedo hacer yo, cuál es mi parte. Nosotros eliminamos los impuestos provinciales que estaban en todas las tarifas y hoy la gente paga diez por ciento menos en electricidad, seis por ciento menos en gas y tres por ciento menos en agua", añadió.

En este sentido también formuló una serie de cuestionamientos a quienes impulsan el proyecto que según adelantaron desde el Ejecutivo nacional será vetado en el caso de que se convierta en ley.

"Es bastante contradictorio estar en un país que le pide asistencia al FMI para sostener un camino que sea lo menos traumático posible y, al mismo tiempo, esté debatiendo una ley que incorpore al Presupuesto 75 mil millones de pesos, desconociendo el Presupuesto que se votó en el mismo Congreso hace menos de seis meses", sostuvo.

En el plano provincial, Vidal también lanzó un pedido de apoyo a los intendentes bonaerenses por el proyecto de ley que impulsa su gestión de aplicar una serie de recortes impositivos en las tarifas que le permitirán a los bonaerenses pagar un 10% menos por la electricidad, un 6 por ciento menos por el gas y un 3 por ciento menos por el agua.

El pedido fue formulado en el marco de la pulseada que se viene dando entre el oficialismo y un sector de la oposición bonaerense que se resiste a acompañar la iniciativa argumentando que con esta quita los municipios verán menguados sus presupuestos.