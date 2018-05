Por el contexto internacional, el dólar minorista subió ayer 22 centavos y terminó en $ 25,47

La suba del billete no fue mayor gracias a las ventas que llevaron adelante los bancos públicos. El dólar mayorista cerró en $ 24,84

El dólar minorista subió ayer 22 centavos y cerró la rueda a 25,47 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

En el Banco Nación (BNA), la divisa sumó 20 centavos y terminó la rueda a $ 25,40, tras avanzar otros 10 centavos ayer.

La suba del billete no fue mayor gracias a las ventas que llevaron adelante bancos públicos.

“El BNA estuvo vendiendo y mantuvo el tipo de cambio apenas por debajo de los $ 25 en el mayorista durante todo el día y fue algo más agresivo sobre el final para poner los precios debajo de los $ 24,90”, explicó un operador al sitio de finanzas de El Cronista.

El dolar mayorista mostró una suba de 13 centavos, con lo que cerró a $ 24,84 en el MULC, luego de sumar 11 centavos el lunes.

El volumen operado en el segmento contado fue alto al alcanzar los u$s 1.216,407 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 100 millones.

“El clima externo definió el sentido de la rueda y por supuesto, la necesidad de cubrir posiciones que vencen el 31 alimentaron la demanda”, advirtió Gustavo Quintana PR Cambios.

“El derrape del resto de las monedas en los mercados internacionales frente al dólar volvió a constituirse en un factor adicional de perturbación que potenció la demanda local en un escenario también influido por las necesidades de cobertura propias de cada fin de mes. Sin embargo y a pesar de ello, los precios en el mercado local todavía no alcanzan a acomodarse en el nivel que exigió a mediados de mayo una enérgica postura del Banco Central”.

En el mercado de dinero entre bancos, el call-money operó estable 37,50% TNA. En “swaps” cambiarios se pactaron u$s 183 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el mercado secundario se negociaron el plazo de 23 días a 39,85% y la de 176 días al 38% TNA.

En el Rofex, donde se pactaron u$s 2.461 millones, más del 55 % se operó entre mayo y junio, a $ 24,935 y $ 25,61 con una tasa de 69,80% y 35,36 % respectivamente.

En la plaza paralela, en tanto, el blue cerró estable a $ 25,85, aunque durante la rueda tocó su máximo intradiario en los $ 26, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. En tanto, el “contado con liqui” avanzó 19 centavos a $ 24,93.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron este martes u$s 1.015 millones hasta los u$s 50.915 millones, tras la cancelación de obligaciones con el Club de París por u$s 459 millones.

El lunes, el mercado operó sin brújula por la falta de operaciones en los Estados Unidos por el feriado Memorial Day o Día de los Caídos. Sin embargo, el monto operado fue alto y muchas de las operaciones que se realizaron se concretarán ayer.

La proximidad del fin de mes también alimenta demanda por cobertura originada en el cierre de operaciones que deben liquidarse el jueves próximo.

La prima de riesgo de Italia, un indicador de la confianza económica, superó este martes los 300 puntos, al tiempo que varias bolsas europeas, incluidas las de Milán y Madrid, caían más del 2% por la preocupación sobre la situación política en el país. Misma situación se vivía en España.