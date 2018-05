Cristina pidió reconsiderar la política tarifaria "para que las cosas no se salgan de madre"

Habló durante cerca de 50 minutos y le recomendó al Gobierno plantear otra manera de fijar los aumentos

Fue una de las últimas en hacer uso de la palabra y no por eso ahorró tiempo ni críticas. Habló, obviamente, de tarifas y también de la "pesada herencia", siempre con su estilo confrontativo.

La senadora Cristina Kirchner le pidió al Gobierno reconsiderar la actual política tarifaria para preservar la "armonía social y a que las cosas no se salgan de madre".

Fueron casi 50 minutos en los que la ex mandataria lanzó críticas contra el presidente Mauricio Macri y su Gobierno, apuntando principalmente a la situación económica y a lo que atribuyó a un malestar social.

"Con devaluación, altas tasas de interés, caída del PBI, todo crea una situación que el Gobierno debería observar. Y debería reconsiderar esta política tarifaria", apuntó.

Respecto de la iniciativa de retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, la ex presidenta dijo "no me parece tan irresponsable. Al contrario, le puedo asegurar que en materia de armonía social y que las cosas no se salgan de madre, creo que lo tendrían que tener en cuenta".

Respecto de lo que se llamó la "pesada herencia", Cristina apuntó: "el nivel de desendeudamiento con el que el Gobierno de Cambiemos se inició fue inédito en la historia. Entonces, hablar de crisis en un país donde donde las crisis siempre fueron por estrangulamiento externo, ya es hora de que no se le mienta a la gente".

Y sobre el tarifazo agregó: "como el dólar tiene que ver con todo, esto va a impactar en más tarifa todavía. La tarifa hoy determinada ha quedado desactualizada por una devaluación del 25% en un término de 15 días, cuando el Gobierno no pudo controlar y administrar una corrida cambiaria. Tenía espaldas para aguantar, y sin embargo, en 15 días le clavaron el dólar en 25 pesos".