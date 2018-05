A qué jugadores cuestionados de la Selección salió a bancar Batistuta

Con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina un referente de la Selección argentina salió a bancar a dos jugadores cuestionados del equipo nacional.

Gabriel Batistuta tuvo palabras de elogio y respaldó a Gonzalo Higuaín y al arquero "Chiquito" Romero.

"Siempre defendí a Gonzalo", dijo el Bati sobre Higuaín y agregó: "Hay otros delanteros que juegan bien pero no lo superaron. A pesar de que tuvo mala suerte con las definiciones, últimamente, me gusta cómo se mueve y las oportunidades en el área que él mismo genera", opinó.

El jugador que vistió en 78 partidos oficiales la camiseta celeste y blanca, anotando 56 goles también habló sobre Romero.

"Me parece que en la Selección siempre atajó bien. Yo no lo sacaría, pero soy un hincha más. No veo por qué habría que sacarlo, si no tuvo ningún error grave. Al contrario, recuerdo siempre buenas actuaciones suyas. Armani anda bien, pero acá cabe eso de estar en el momento justo en el lugar justo", opinó Bati.