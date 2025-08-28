Exintegrante del Pami en La Plata, contra los Milei

La exfuncionaria del PAMI en La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre ratificó públicamente la denuncia que hizo ante la Justicia por un supuesto entramado de corrupción en la obra social de los jubilados y aseguró que el presidente, Javier Milei, “sabe todo y no hace nada”. El caso cobra relevancia en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei que es una cajera sin escrúpulos. La base es corrupta y todo lo que pase abajo no les importa, porque roban para ellos”, acusó Aguirre.

En declaraciones radiales, la exfuncionaria del PAMI se jactó además de haber sido la “primera” en denunciar “corrupción en La Libertad Avanza”, según dijo, en febrero del año pasado.

Sobre los hechos que denunció ante la Justicia de La Plata, Aguirre indicó que le habían ofrecido la dirección del PAMI y que pocos días antes de asumir fue citada por Juan Osaba en el despacho de Sebastián Pareja, donde le habrían dicho que tenía que entregar “un millón de pesos de su sueldo” y “firmar papeles ilegales”.

“Le contesté que no tenía problema en darle un millón de pesos de mi sueldo, que me diera una cuenta bancaria para depositarle, pero que no iba a firmar ningún papel ilegal. Me dijo: ´No esto así no se maneja, me lo tenés que dar en un sobre y yo lo paso a buscar una vez por mes´. Y por lo otro hubo una discusión y medio que terminamos mal”, recordó la mujer sobre el caso, similar a otros que trascendieron en las sedes de Chaco, Santa Cruz, Misiones, La Pampa, Formosa, General Madariaga y Villa Gesell.

Finalmente, ella no ingresó como directora del área, sino que en su lugar lo hizo Raúl Simonetto, que la nombró coordinadora contable. “Así hicimos y empezamos a trabajar en conjunto, sacando la corrupción de PAMI”, afirmó Aguirre, quien además alertó sobre un sistema de “sobreprecios” existente en el organismo y, si bien reconoció que los retornos venían “de larga data”, alertó que este Gobierno “los triplicó”.