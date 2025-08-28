Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |SEGÚN EL MINISTRO DE SALUD DE NACIÓN

“No hay ningún contrato irregular con la droguería”

28 de Agosto de 2025 | 02:53
Edición impresa

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo y que “no hay ningún contrato irregular de la droguería Suizo Argentina” con la cartera a su cargo, y aclaró que no habló con el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo tras el escándalo por los audios que le atribuyen sobre supuestas coimas.

Lugones se refirió de esta forma a las sospechas que se sembraron sobre la droguería de una familia platense no sólo por aparecer mencionada en las grabaciones de Spagnuolo sino ante el crecimiento de los montos de los contratos con la cartera sanitaria en carácter de proveedora.

En 2024 la empresa tuvo contratos con el Ministerio por 4.000 millones de pesos y en 2025 por casi 110.000 millones de pesos, según figura en la web Compr.ar, la plataforma por la cual el Estado hace sus compras. En marzo de este año la cartera de Lugones autorizó un contrato con la Suizo Argentina por $78.267 millones.

“Es mentira, no es cierto. ¿Leyeron lo que dice el contrato? ¿Dice que ganaron una licitación por drogas o por logística? Ganaron por logística, no por medicamentos. No me hace ruido, fue (un contrato) por Comp.ar, fue por dos años y se paga lo que se usa, (el monto)”, aclaró Lugones en la Rosada.

Sobre si tuvo contactos recientes con Spagnuolo, respondió: “No hablé con él”.

Por último, consultado sobre la auditoría interna que ordenó días atrás sobre la Anadis señaló que “legalmente es de hasta seis meses pero en esto vamos a ser rápidos”.

LEA TAMBIÉN

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de Política y Economía

Piedras e insultos: en Lomas, la Libertad no pudo avanzar

Milei habló de los audios de Spagnuolo por primera vez: “Miente”

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Desmienten que Lule Menem deje el gobierno
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla