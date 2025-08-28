“No hay ningún contrato irregular con la droguería”

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo y que “no hay ningún contrato irregular de la droguería Suizo Argentina” con la cartera a su cargo, y aclaró que no habló con el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo tras el escándalo por los audios que le atribuyen sobre supuestas coimas.

Lugones se refirió de esta forma a las sospechas que se sembraron sobre la droguería de una familia platense no sólo por aparecer mencionada en las grabaciones de Spagnuolo sino ante el crecimiento de los montos de los contratos con la cartera sanitaria en carácter de proveedora.

En 2024 la empresa tuvo contratos con el Ministerio por 4.000 millones de pesos y en 2025 por casi 110.000 millones de pesos, según figura en la web Compr.ar, la plataforma por la cual el Estado hace sus compras. En marzo de este año la cartera de Lugones autorizó un contrato con la Suizo Argentina por $78.267 millones.

“Es mentira, no es cierto. ¿Leyeron lo que dice el contrato? ¿Dice que ganaron una licitación por drogas o por logística? Ganaron por logística, no por medicamentos. No me hace ruido, fue (un contrato) por Comp.ar, fue por dos años y se paga lo que se usa, (el monto)”, aclaró Lugones en la Rosada.

Sobre si tuvo contactos recientes con Spagnuolo, respondió: “No hablé con él”.

Por último, consultado sobre la auditoría interna que ordenó días atrás sobre la Anadis señaló que “legalmente es de hasta seis meses pero en esto vamos a ser rápidos”.