Internan al fotógrafo herido en una marcha

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados del pasado 13 de marzo, volvió a terapia intensiva por complicaciones en su salud y su familia advirtió que “no está teniendo la evolución que se espera”.

Fabián Grillo, padre del joven que permanece internado en el hospital Ramos Mejía, dijo que se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado.

“El estado de él ayer era como que estaba adormilado y las tomografías daban que no se llenaba la cavidad generada por la colocación de la prótesis”, explicó y dijo que los médicos evalúan que “o está funcionando su sistema y la válvula está de más, o la válvula está funcionando mal”.

Además, a través de la cuenta de Instagram #justiciaporpablogrillo, los familiares puntualizaron que el joven, de 35 años está “clínicamente estable en terapia intensiva”.