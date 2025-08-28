Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Política y Economía |EL RIESGO PAÍS SIGUE ESCALANDO

El ruido político pega de lleno en los mercados

Preocupación de inversores por el impacto de los escándalos y denuncias. Más incertidumbre que desploma bonos y acciones

28 de Agosto de 2025 | 02:52
Edición impresa

El mercado financiero atravesó otra jornada negativa, marcada por la caída de acciones y bonos, y un nuevo avance del riesgo país, que escaló hasta los 850 puntos básicos.

Esto se da en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei sufre una fuerte crisis de credibilidad por las sospechas de corrupción alrededor de la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Dicapacidad (ANDIS), un elemento que ayuda a empeorar el panorama para los activos argentinos, además del contexto electoral.

El indicador que elabora la JP Morgan subió 2,5% luego de dispararse el martes más del 14%.

El mercado ya mira con temor el nuevo umbral de los 900 puntos y se pregunta si hay riesgos de que llegue a ese nivel en el corto plazo.

Con un riesgo país en estos niveles, volvió a los valores observados en abril, cuando llego a escalar hasta los 978 previo a la modificación en el esquema cambiario.

El Merval retrocedió 2,96% hasta los 1.973.193,04 puntos, y en dólares perdió 3,3%, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre de 2024. Dentro del panel líder, las mayores bajas fueron para Sociedad Comercial del Plata (-6%), Loma Negra (-5,92%) y Metrogas (-5,47%).

En tanto, los ADRs tuvieron una jornada negativa, con principales pérdidas de Grupo Supervielle (-5,82%), Loma Negra (-5,22%) y Grupo Financiero Galicia (-5,10%).

En el mercado cambiario, los dólares tuvieron comportamientos mixtos y el oficial terminó a la baja, con rumores en la city que señalaban al Gobierno ante algún movimiento inusual que dejaría entrever señales de una posible intervención en los mercados de futuros para calmar la cotización oficial.

Así, el l dólar oficial cerró en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.360 y $1.375 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.397.

El dólar blue cerró en $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, con una baja de 0,4%. El dólar mayorista se ubicó en $1.350 con una baja de 0,5%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,5% hasta $1.358,67, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró una suba de 0,6% hasta los $1.363,21.

Los bonos operaron mixtos. El AL30 registró una suba de 0,48%, mientras que el AL35 cayó 0,25%.

Tasas del 75%
El Ministerio de Economía renovó la totalidad de los vencimientos de deuda a través de una licitación en la que convalidó tasas de hasta 75%. La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de ayer adjudicó $7,667 billones, con un rollover de 114,66%

 

