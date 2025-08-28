Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

La Ciudad |SIGUE EL CONFLICTO

Acatamiento dispar al paro universitario en la UNLP

28 de Agosto de 2025 | 03:40
Edición impresa

El segundo día de paro de los docentes universitarios tuvo acatamiento dispar en las facultades de la Ciudad.

En los colegios del sistema preuniversitario (Liceo, Nacional, Bellas Artes y Anexa) la adhesión a la medida fue prácticamente total.

En las facultades la situación fue diferente. A Cencias Económicas, Informática y Derecho, se sumó Ingeniería entre las facultades en las que hubo actividad a pesar del paro.

Una fuente de Ingeniería indicó que en esa facultad, “más allá del paro y que el reclamo sea justo, hubo actividad en las aulas”.

Esta tarde, la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) realizará un plenario de delegados para analizar los resultados del paro de 48 horas y los próximos pasos a seguir.

La central docente de nivel nacional Conadu convocó a otro paro de 48 horas para el 1º y 2 de septiembre para reclamar por mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector universitario.

LE PUEDE INTERESAR

IPS: comienza el pago de las jubilaciones y pensiones

LE PUEDE INTERESAR

Afirman que es imposible transitar sin riesgo por el área de 44 y 140

El Gobierno Nacional anunció que un aumento del 7,5 por ciento entre septiembre y noviembre pero cayó mal entre los gremios: “No es un aumento, no alcanza”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei

La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

El costo político de la incoherencia

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?

“El desafío es derrotar a este Gobierno, que ha hecho mucho daño”

Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también

Un nuevo escándalo libertario en Diputados entre Lemoine y Pagano
Últimas noticias de La Ciudad

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate

Se viene una suba del 2,8% en las cuotas de los colegios privados

Con un piquete, taxistas sumaron presión por las Apps y la tarifa
Policiales
¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
Horas decisivas en la causa por la tragedia del fentanilo adulterado
La mamá de Ayelén Paleo presa bajo graves cargos
De Salta “la Linda” a La Plata, que fue parte de lo que le sacaron
Una diputada libertaria sufrió un fuerte accidente
Deportes
Listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente tripero
Hurtado trabaja a la par e iría al banco
La Reserva buscar bajar de la punta a Atlético
¿Cómo le fue al Pincha en el Madre de Ciudades?
Piensa en el Ferroviario y en Flamengo también
Información General
El Caribe y Brasil: lideran las reservas anticipadas
Récord de argentinos que viajaron al exterior
EPOC: 70% de los afectados ignora su diagnóstico
“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Espectáculos
“Atrapado robando”: gatitos, persecuciones y comedia
Todo se recicla “Los Roses” vuelven a estar en guerra en una remake
Lluvia de estrellas en la apertura del Festival de Cine de Venecia
Adiós a Eusebio Poncela: ícono y pionero queer del cine iberoamericano
Murió Raúl Barboza, embajador mundial del chamamé

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla