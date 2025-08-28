Acatamiento dispar al paro universitario en la UNLP

El segundo día de paro de los docentes universitarios tuvo acatamiento dispar en las facultades de la Ciudad.

En los colegios del sistema preuniversitario (Liceo, Nacional, Bellas Artes y Anexa) la adhesión a la medida fue prácticamente total.

En las facultades la situación fue diferente. A Cencias Económicas, Informática y Derecho, se sumó Ingeniería entre las facultades en las que hubo actividad a pesar del paro.

Una fuente de Ingeniería indicó que en esa facultad, “más allá del paro y que el reclamo sea justo, hubo actividad en las aulas”.

Esta tarde, la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp) realizará un plenario de delegados para analizar los resultados del paro de 48 horas y los próximos pasos a seguir.

La central docente de nivel nacional Conadu convocó a otro paro de 48 horas para el 1º y 2 de septiembre para reclamar por mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector universitario.

El Gobierno Nacional anunció que un aumento del 7,5 por ciento entre septiembre y noviembre pero cayó mal entre los gremios: “No es un aumento, no alcanza”.