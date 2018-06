Macri: “Se votó algo que ellos mismos dijeron que era un mamarracho”

El Presidente afirmó que “no hay futuro sin energía”. Firmó el veto a la norma votada por la oposición antes de viajar a esa provincia. En conferencia de prensa aseguró que se concretará el acuerdo con el FMI

El presidente Mauricio Macri vetó ayer la ley que ponía un límite al aumento de tarifas, aprobada en la madrugada de ayer por el Senado de la Nación, y lo envió al Congreso con una justificación de 12 carillas.

Lo confirmó al mediodía desde la localidad de Cachi, Salta, donde brindó una conferencdia de prensa junto al gobernador Juan Manuel Urtubey.

El Presidente consideró que “los gobernadores, los senadores tienen que explicar” por qué se votó “algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho”.

“Esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar porque claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos. La verdad que no se puede hacer algo así tan irresponsablemente sin prever cómo, no se le puede mentir a la gente”, afirmó.

Para Macri, aplicar la iniciativa de la oposición implicaría “suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año; parte de las jubilaciones; suspender las obras que tenemos en todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuertos, energía, obras hídricas para evitar inundaciones”.

“El poder lo tiene la gente y los argentinos no quieren volver hacia atrás”, afirmó.

Macri destacó la importancia de que la Argentina siga fortaleciendo los lazos de “confianza con el mundo a partir de la convicción de que estamos en el camino correcto” y pidió a la dirigencia política que actúe “con responsabilidad”.

Sostuvo que el país vive un tiempo que demanda “poner la energía en construir y no en agredir y poner palos en la rueda”.

El Jefe del Estado se pronunció en esos términos en diálogo con la prensa luego de poner en marcha en esta localidad una ronda de reuniones de trabajo con gobernadores de las provincias del NOA.

El Presidente confirmó que la ley sobre tarifas que sancionó el Senado esta madrugada “ya ha sido vetada”.

“Era ya una cosa anunciada, como dijo la doctora Carrió anoche (por el martes). Esta ley ya nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque no está financiada y los que la han votado no han dicho de dónde salen los recursos”, advirtió.

Señaló que la norma involucra una suma de “más de 110 mil millones de pesos, que es una cifra incalculable”, lo cual “significaría suspender la AUH el resto del año, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país”.

“No se le puede mentir a la gente, así tan irresponsablemente. Yo soy el primero que, si pudiese no aumentar las tarifas, no las aumentaría. A qué presidente le puede gustar tener que darle la mala noticia, generar la incomodidad, el desafío adicional de tener que pagar las tarifas”, agregó.

“Pero no hay futuro sin energía”, alertó y puso de relieve que la Argentina necesita generar condiciones que permitan desarrollar emprendimientos como los parques solares, las fábricas y los proyectos de minería responsable “para poder crecer y generar empleo”.

Sostuvo que “eso no fue entendido en esta ley, como tampoco fue entendido que no es facultad del Congreso nacional” determinar “cuáles son las tarifas”.

“Además, no fue una ley federal, porque estamos haciendo algo que también era un reclamo para una Argentina más justa, mas equitativa, que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires venían con una tarifa mucho menor”, apuntó..

Macri previno que si esta ley entrara en vigencia volvería a “crear esa inequidad” entre el resto de las provincias y el Area Metropolitana y “eso no está bien”.

En ese sentido recordó que desde el Gobierno nacional “queremos que en forma gradual, porque nos hemos comprometido a hacerlo año a año, no haya subsidios cruzados desde el interior de la Argentina hacia la Capital y el Gran Buenos Aires”.

“Escuché decir por parte de ellos que no era viable y que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Quería hacer una demostración de poder el peronismo?”, se preguntó. “Ya sabemos que tiene la mayoría en ambas cámaras, pero que no se equivoque: el poder lo tiene la gente y los argentinos no van a volver atrás”.

Y dijo: “Les puedo garantizar a todos los argentinos es que yo no voy a aflojar , no los voy a abandonar ni a traicionar”