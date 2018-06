A Santa “A” se le escapó un partido increíble con Italiano

Las de Gonnet ganaban 4-1 pero se durmieron y la visita llegó a la igualdad. Victoria de Santa “B” y empate de Universitario “A”

Las chicas de Santa Bárbara “A” estrenaron ayer la cancha sintética de agua construida recientemente por el club de Gonnet. Al margen de este hecho relevante, que demuestra el constante crecimiento de la entidad y lo importantísimo que es para el deporte de la Región, se disputó un partido de hockey, correspondiente a la 12ma. fecha del torneo Metropolitano de Primera División, que tuvo un desarrollo increíble en lo que refiere al trámite del juego. En un momento, el equipo de Sebastián Rosas se imponía a Italiano por 4 a 1 (goles de Clara Mendy, Majo y Vicky Granatto y Emilia García Munitis). Parecía todo liquidado, pero en una ráfaga -sobre el final del cotejo-, la visita llegó al empate (4-4). Increíble, pero real. Como suele decirse, las cosas del deporte.

El resto de los resultados de los equipos platenses, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera B: Liceo Naval 3, Universitario “A” 3 (Victoria Berger, Florencia Coria y Antonella Paglia) y Pucará 0, Santa Bárbara “B” 2 (Florencia Fernández y Georgina Milone).

Primera C: Estudiantes “A” 2 (Noelia Carisio y Carolina Fernández Rossi), SITAS 4.

Primera División D1: Mariano Moreno 1, Santa Bárbara “C” 3 (María Barci, Marina Pulido Herrera y Victoria White) y Arquitectura “B” 3, Universitario “D” 0.

Primera D2: Universitario “B” 1 (Agustina Zubeldía), Ferro “A” 3.

Primera E1: Lanús “B” 2, San Luis “A” 2 (Magdalena Ajargo y Pilar Bello).

Primera E3: Santa Bárbara “D” 1 (Alfonsina Maceri), San Marcos 2.

Primera F1: Santa Bárbara “E” 3 (Rosario Acosta, Malena Manuele y Lucía Piccinelli), Banco Hipotecario “B” 3 y Racing 1, Estudiantes “B” 1 (Julieta Estepo).

Primera F3: Hurling “C” 0, Santa Bárbara “F” 1 (Karen López).

Primera F4: San Luis “B” 1 (María Cecilia Herrera), Deportivo Francesa “B” 0 y Universitario “C” 2 (Verónica Montero Sánchez y Belén Gómez), Ferro “C” 0.

JUEGAN LOS CABALLEROS

Hoy, desde las 16, se jugará una nueva fecha del Metro de caballeros. En Primera A, Santa Bárbara “A” visitará a San Martín y Universitario “A” hará lo propio con Banade. En Primera B1: Santa Bárbara “B” vs GEBA “B” (en la cancha de agua) y Lanús vs Universitario “B”. En Primera B2: Estudiantes vs EFI Lobos (a partir de las 14:30, en el Country Club): En lo que respecta a las damas, en PDDZ1: Champagnat vs Estudiantes “C” y en PDDZ2: Platense vs Gimnasia, en cancha de Municipalidad de Vicente López.