Para Carrió, el préstamo del FMI "es un seguro contra un golpe civil"

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió afirmó hoy que el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la Argentina constituye “un seguro para evitar un golpe civil” y garantiza "elecciones libres para el año que viene".

Así lo expresó al disertar esta mañana en la sexta edición de Argentina Visión 2020/40, un encuentro de reflexión y diálogo para el sector agropecuario organizado por el Centro de Agronegocios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

“Recurrir al FMI es un seguro para evitar un golpe civil, como el que tuvimos en el 2001. Fue una medida preventiva para que no sigan jugando. Es una forma de asegurar las elecciones libres para el año que viene. Para mí, fue espectacular, un golazo de media cancha”, indicó Carrió sobre el acuerdo alcanzado con el FMI.

En el Centro Cultural de la Ciencia, ubicado en el barrio de Palermo, donde se llevó a cabo el encuentro, Carrió aseguró que la crisis cambiaria sirvió para que el presidente Mauricio Macri se diera cuenta “de quienes son los que están y quienes no”.

“La crisis es una gran oportunidad porque Mauricio (Macri) se dio cuenta de quienes están y quienes no. Terminaron los espejismos de algunas relaciones conceptuales del PJ y terminó el oficialismo de (Miguel Ángel) Pichetto.

Para un gobierno pasar una adversidad es muy importante porque genera templanza”, subrayó. Ante un auditorio compuesto por empresarios vinculados al agronegocio, la cofundadora de la coalición Cambiemos estimó que Argentina "debería ser la primera potencia exportadora de alimentos" y agregó: "En la medida que se facilite las Pymes exportadora nosotros vamos a tener pueblos y ciudades inteligentes ligadas al agro”.

Para la diputada, el país debe “sustituir la alianza económica que lo signó durante años”, que estuvo formada por “empresarios ricos con empresas pobres que acordaban con los sindicatos por arriba”. “Tenemos que pasar a una alianza económica de pymes exportadoras en lo alimenticio, en lo técnico, con valor agregado, en el conocimiento, en la logística. Eso le va a traer prosperidad a la Nación”, remarcó.

En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica se mostró partidaria de eliminar varios impuestos en Argentina, pero aclaró que para ello, primero se debe bajar el déficit.

“Creo en la eliminación total de impuestos en la Argentina, para eso tenemos que corregir el déficit. Pero tenemos que lograr gravámenes simplificados, en los municipios, en las provincias y en la Nación. Hasta que no lo logre no me voy”, enfatizó.