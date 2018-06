Paran y movilizan a Plaza de Mayo los gremios más duros contra el Gobierno

El conjunto de gremios con posturas más duras contra el gobierno de Mauricio Macri realizará hoy un paro con alcance nacional que culminará con una movilización hacia la Plaza de Mayo, donde manifestarán contra las políticas de Cambiemos.

El gremio de Camioneros, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, los docentes nucleados en Ctera y los canillitas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron los que convocaron a la medida de fuerza, a la que a nivel provincial adherirán los trabajadores judiciales, los profesionales de la salud y los docentes. (Ver página 13)

En ese marco, se prevé que el paro afecte la distribución de combustible, la carga de dinero en los cajeros automáticos, la recolección de residuos, además de resentir el funcionamiento de los tribunales y la atención en los hospitales bonaerenses.

La jornada de protesta, para la que no se prevé la realización de cortes ni piquetes, culminará a las 16 en la Plaza de Mayo, donde los gremios realizarán un acto a las 16.

La convocatoria tuvo como uno de los principales protagonistas a Pablo Moyano, líder de Camioneros, quien encabezó el anuncio junto al titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario general del gremio de canillitas, Omar Plaini; el referente de los metrodelegados Roberto Pianelli; la titular de Ctera, Sonia Alesso; y el líder de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.

“La convocatoria tiene como eje principal el rechazo a un ajuste que se profundiza y que genera paritarias con un techo impuesto, que no son libres, como así también despidos, recorte de derechos y de salarios”, enumeró Yasky.

SERVICIOS AFECTADOS

Según explicó Moyano, el paro alcanzará a “todas las ramas” del gremio de Camioneros, con lo cual se verá afectada la recolección de residuos, el transporte de caudales, la distribución de combustibles, y los servicios de correos y logística, entre otros.

Moyano afirmó que la decisión obedeció a que los representantes de las cámaras empresarias ya confirmaron“la imposibilidad de otorgar un incremento del 27%”. Y en ese marco, dijo que “no hará cortes de ruta ni piquetes”. “Eso pretende ser instalado en la opinión pública por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. No ocurrirá nada de eso”, acotó.

También participarán de la medida de fuerza los docentes bonaerenses y los demás gremios provinciales docentes de todo el país encolumnados en la Ctera, que participa de la convocatoria.

Además, serán parte de la jornada de lucha los trabajadores de los peajes y los metrodelegados, que todavía no definieron qué modalidad de protesta realizarán, más allá de su participación en el acto de Plaza de Mayo.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) adhirió también a la medida de de fuerza hoy, y le sumó su reclamo de una nueva convocatoria a paritaria salarial, “que incluya una suba del 25 por ciento en una cuota, con cláusula gatillo y retroactiva al 1º de enero”.

“En virtud de la compleja situación económica y social que vive nuestro país, la falta de continuidad de la negociación paritaria y con el agregado del reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI -que promete nuevos ajustes y más perjuicios para los trabajadores-, la jornada de protesta se constituirá en termómetro del profundo malestar social generado por las políticas gubernamentales”, planteó el titular del gremio, Pablo Abramovich, a través de un comunicado de prensa.

En tanto, los médicos bonaerenses cumplirán hoy la segunda jornada del paro de 48 horas que iniciaron ayer. La medida de fuerza fue convocada por Cicop, que agrupa a los profesionales de la salud, y afecta la atención en los 80 hospitales bonaerenses.

El paro fue convocado para exigirle a la gobernadora María Eugenia Vidal “una propuesta salarial digna, que el abordaje de las cuestiones laborales sea el adecuado y que comiencen a perfilar una perspectiva de mejora en el sistema de salud”.

La protesta de Camioneros

COMBUSTIBLE

Afectará a la distribución. Se complicaría si hay piquetes -no previstos- en las estaciones de servicio.



CAUDALES

No habrá provisión de dinero en los cajeros automáticos durante todo el día.



RESIDUOS

No hay recolección de basura durante el paro. Se reanuda a la medianoche.



LOGÍSTICA

Sin camiones para transportar, los grandes centros de distribución quedarán paralizados .



LACTEOS Y BEBIDAS

Los camiones que hacen los repartos no abastecerán. Faltarían algunos productos.



Nota: además, paran hoy los docentes, judiciales y médicos de la Provincia.