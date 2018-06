Quedó preso el acusado de asesinar a un joven en El Mercadito y negó todo

Juan Talerico dijo que lo implicaron en el crimen por una interna con la familia de su ex mujer. La madre y los hermanos de la víctima, Miguel Heredia, no le creen y quieren saber por qué lo mataron de un tiro

| Publicado en Edición Impresa

Tres meses después de que Miguel Heredia (22) fue asesinado de un tiro en la cabeza en El Mercadito, el supuesto autor material del crimen fue indagado ayer en la fiscalía, negó todos los cargos y quedó detenido. Por el caso ya estaban presos otros dos acusados de integrar la banda que el 13 de marzo ejecutó el homicidio en 525 y 17.

El imputado es Juan Domingo Talerico, de 19 años, quien fue detenido por detectives de la DDI y la Superintendencia de Inteligencia Criminal tras una serie de contactos que hicieron con el padre del joven y con su abogado particular cuando todavía estaba prófugo, hasta pactar un acompañamiento controlado desde La Favela hasta la sede de la DDI, en 61 entre 12 y 13.

Desde ahí lo trasladaron luego hasta la UFI 7, donde lo indagaron por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Asesorado por sus abogados particulares, declaró entre las 8 y las 10.30 de la mañana, para ofrecer una versión exculpatoria. Según allegados a la defensa, contó que alrededor de las 19 del día del hecho fue “con dos amigos, en el auto de uno de ellos, a la casa de la madre de su hija, para dejarle dinero”. Que “al llegar, ella lo atendió por la ventana, notó que estaba drogada y que había dos personas más en el domicilio, su ex cuñada, y un joven del barrio. Les dijo que no se drogaran en la casa de su hija y que se fueran”, por lo que éstos “se retiraron”, tras lo cual su ex mujer salió del domicilio “insultándolo. Juan contó que la empujó hacia adentro, momento en el que ella lo rasguñó, y cerró la puerta. Mientras se dirigía al auto ella tomó una piedra y la tiró contra él gritándole ‘mi papá te va a matar, la gente de mi papá te va a matar’”.

Siguiendo con el relato de Talerico, “ellos se fueron a su domicilio, pero antes de llegar vieron que los perseguía una Ranger negra manejada por Pablo ‘Papupa’ Córdoba y cuyo acompañante tenía un arma y disparaba; una moto Tornado que conducía uno de los Heredia -Miguel iba atrás armado- y un auto Nissan a cuyos ocupantes no pudo ver, pero sí sabe que el acompañante estaba armado y también disparaba”, aseguraron.

Siguió diciendo que “aceleraron y los perdieron de vista y que, ya en el domicilio de Talerico, le contaron a su padre lo sucedido y decidieron ir a hacer la denuncia. Al volver al domicilio, alrededor de las 21.30 o 22, escucharon tiros contra la casa, lo que se repitió cuatro veces cada 25 o 30 minutos”. Según su versión, más tarde recibió un mensaje de su ex mujer diciéndole “mataron a uno y te van a hacer culpable a vos”, pero aclaró que ya no dispone de este texto porque “cerró el perfil de Facebook”. Por último argumentó que se mantuvo escondido en Capital Federal porque “Los Papupa dijeron que yo había matado a Heredia y tuve miedo” y especuló con que a “Miguel lo habrían asesinado porque les dieron 80 mil pesos para que me mataran y no pudieron”. Aseguró que “los vecinos no declaran porque tienen miedo” y que a otros dos imputados de apellido Torres (uno de los cuales sigue prófugo) “los conoce del barrio y ese día no los vio en ningún momento”.

LA OTRA VERSIÓN

La versión de la policía y la fiscalía es muy distinta. Según los testimonios obtenidos en la causa, Miguel recibió un tiro en la frente a manos de “Juan Talerico y tres sujetos más que integran una banda que se disputa el control del barrio”. Gustavo Talerico, padre de Juan, es hermano de Omar “El Hache” Alonso.

En medio de tantas denuncias cruzadas emerge el dolor de la familia de Miguel, que reclama que se aclare en qué circunstancias lo asesinaron y la urgente captura del prófugo Adrián “Pitín” Torres.

“Lo único que tengo claro es que mi hijo está muerto”, reflexionó Julia Vargas (49), la madre de Miguel, junto a su hermana Mirta y sus otros hijos, Iván (29) y Macarena (25).

Según Julia, la pareja de Miguel “estaba en ese momento en la casa, pero dijo que sólo escuchó disparos porque justo unos minutos antes había subido a darle la teta a su bebé de 8 meses”.

La mujer cuestionó la actuación de la comisaría de Ringuelet porque “cuando mataron a mi hijo, ni siquiera preservaron la escena” y dudó de la coartada ofrecida por el principal acusado, ya que “su padre dijo que ‘conoce a 200 personas, entre ellas a jueces y políticos’”.

“Este caso está muy embarrado”, opinó, sin pasar por alto que tras la muerte de su hijo “le robaron de su casa dos televisores, su ropa, zapatillas, cámaras de seguridad y hasta un cachorro de Dogo argentino”, que, dijo, “nadie investigó”.

También refirió que no saben “qué pasó con los 300.000 pesos que Miguel había cobrado por un juicio que le ganó al mayorista Nini, por un accidente laboral”.

Julia recordó que “el último contacto que tuve con mi hijo fue por whatsapp el 13 de mayo, donde me aclaró que pensaba visitarme pero que al final se quedó pintando el frente de la casa en La Favela que le había comprado a Papupa por 50.000 pesos y un auto. Pero ni siquiera alcanzó a mudarse y ni tenía la documentación (de esa propiedad), pese a que le prometieron darle un papel de compra-venta”.

“Hacía un mes y veinte días que Miguel se había ido de casa para juntarse con su pareja, una chica de 22 años, la nena de 4 años y el bebé de 8 meses que tuvo con ella, más una nena de 7 años de una relación anterior de ella. Estaban alquilando un departamento en 525 y 17, donde lo mataron de un tiro en la cabeza”, aseguró Julia.

Describió a su hijo como “un chico que vivía para su familia y para su trabajo (estaba contratado en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos), para lo cual salía de su casa a las 6 de la mañana”.

Y contó que “en el barrio donde vivía soportaba el hostigamiento de algunos vecinos, que le decían despectivamente que era un ‘hijo de gorra’ porque su padre es policía. Pero él no se metía con nadie”. Sobre la marcha de la investigación, Iván destacó que “como familia estamos agradecidos por la búsqueda y detención de tres de los implicados por el crimen de mi hermano, sobre todo por el trabajo de la DDI La Plata y de la fisval Virginia Bravo”.

Por último, Julia solicitó a los testigos del asesinato de Miguel que “se animen a contar lo que vieron” porque “hasta ahora nadie habló por miedo”.