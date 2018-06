Del Chapu Martínez a Berger y Barón: los que Marce quiere poner a bailar

| Publicado en Edición Impresa

La lista de participantes del “Bailando por un Sueño”, que arrancará después del Mundial, cada vez tiene más confirmados. Si bien lo que se conoció es el borrador de los convocados, es muy probable que este listado sea el mismo que termine como seguro.

Algunas de las figuras repetidas son Flor Vigna (bicampeona del certamen en 2016 junto a Pedro Alfonso y en 2017 con Gonzalo Gerber), Mica Viciconte (que debutó en la pista del “Bailando” en 2017 en la salsa en trío y luego quedó como participante en reemplazo de Nai Awada).

Fede Bal, ganador del Bailando 2015 y participante de la pista el año pasado junto a su entonces novia Laurita Fernández, este año debutará como jurado del certamen.

Una que vuelve 11 años después es Soledad Fandiño, presuntamente separada del ex líder de Calle 13, René Pérez, con quien tuvo a Milo, de casi cuatro años.

Cinthia Fernández volvería a ser de la partida, aunque sin su ex Matías Defederico, quien también participaría del certamen.

El actor Diego Ramos y Macarena Rinaldi, la novia de Federico Hoppe, podrían formar otro tándem.

Los youtubers Julián Serrano y Sofi Morandi también están siendo tentados para integrar el concurso de baile, por su popularidad en las redes, sobre todo entre el público adolescente.

Otras versátiles figuras como Sofía Jujuy Jiménez (ex del Pelado López), Jimena Barón, Gisela Berger (la pareja del ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli) y Eva Bargiela (ex de Facundo Moyano) prometen agregarle intensas dosis de belleza para deleite del público masculino. Para las chicas, un posible participante es el “Pollo” Álvarez.

Por último, uno que seguramente va a tener mucha hinchada: “Chapu” Martínez, el humorista se hizo conocido por el video viral que le dedicó a Lionel Messi, a quien le pidió que traiga la Copa del Mundo.