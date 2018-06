El debate por el aborto legal y gratuito generó una profunda grieta en el oficialismo

Joaquín De la Torre calificó de “tendencioso” el discurso del ministro de Salud nacional, que apoya el proyecto. Fuerte réplica

El debate del proyecto sobre aborto legal en el Congreso disparó en las últimas horas una fuerte polémica en el oficialismo. El que rompió el fuego fue el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, quien salió a cruzar con dureza a su par de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein.

Rubinstein defendió hace unos días la iniciativa, que se trataría en la segunda semana de junio, a la que calificó de “histórica”. Frente a esa postura, De la Torre salió a cruzarlo al afirmar que el debate no es un reclamo de la sociedad, como dijo el titular de Salud, sino de un núcleo social más urbano.

“Creo que el núcleo de la discusión, si queremos plantearla en serio, pasa por reconocer el momento en que la vida comienza. Y ninguno de los oradores que se manifestó a favor de la despenalización ha podido defender científicamente que la vida no comienza en el momento de la concepción”, afirmó el funcionario de Vidal.

“En particular me llenó de tristeza la exposición del ministro de Salud. Lejos de echar luz y aportar datos relevantes para enriquecer el debate como había pedido el Presidente, su discurso quedó perdido en un laberinto de estadísticas usadas tendenciosamente, cifras que no pueden ser comprobadas y ausencia de datos científicos. Incluso llegó a confundir a la audiencia igualando un embarazo no planificado con uno no deseado”, sostuvo.

De la Torre, que participó de diversas marchas en contra del proyecto, acusó a su colega de una “parcialidad” que “generó desconcierto, haciendo creer que su postura era la oficial. Quienes lo escuchaban no tenían claro si estaba hablando como médico o como ministro”.

La cuestión generó un fuerte contrapunto en el oficialismo. Porque el que salió a cuestionar a De la Torre fue el diputado nacional por la UCR, Alejandro Echegaray.

“La exposición de Rubinstein en la Cámara Diputados fue muy clara. El ministro dijo que el aborto en Argentina existe; que se trata de un tema de salud pública porque produce muertes evitables y los países que han despenalizado el aborto han reducido el número de muertes”, señaló el legislador platense.

“Es por eso que debemos legislar al respecto, porque no podemos, como parte de un poder del Estado, mirar para otro lado cuando hay mujeres que no acceden al sistema de salud”, añadió.

Echegaray, además, dijo estar “sorprendido” por las declaraciones de De la Torre. “¿Por qué sostiene que Rubinstein fue tendencioso? Tal vez no escuchó su exposición completa. Honestamente creo que más tendencioso es organizar marchas de los grupos mal llamados ProVida”, disparó.

Echegaray recomendó al ministro provincial que escuche el video completo de la exposición de Rubinstein, “y entienda desde la mirada de un médico sanitarista por qué no podemos, como Estado laico que somos, esconder las problemáticas reales de la sociedad bajo la alfombra”.