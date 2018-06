Una panadería del Centro fue escenario de tres robos en poco menos de una semana

Ocurrió cuando una empleada fue a abrir el local de 42, 9 y 10 y la abordó un delincuente, que le sacó sus pertenencias

La panadería ubicada en 42 entre 9 y 10 viene siendo acechada por una seguidilla de ataques, lo que instaló la preocupación y el miedo entre los responsables y empleados del comercio. No es para menos: en menos de una semana ya sufrió tres asaltos a mano armada.

El último sucedió ayer a la mañana, muy temprano, cuando un sujeto que se movilizaba en moto observó que una empleada de esta panadería se aprestaba a abrir el local.

El ladrón no desaprovechó la oportunidad de dar el golpe: tras cruzarse de vereda, sacó a relucir un arma de fuego con la que amenazó de muerte a la mujer.

“TIRÉ LA LLAVE DEL NEGOCIO”

Más tarde, cuando consiguió sobreponerse al terrible momento que le tocó padecer, la víctima reconoció a este diario que adivinó muy rápido las intenciones del desconocido, por lo que sólo atinó “a tirar la llave del local. Me asusté bastante”, aseguró.

“Cuando noté que se me acercaba apurado me di cuenta de que iba a querer meterme adentro del negocio y me iba a encerrar o a maltratar”, explicó.

Precisamente por sentirse aterrada, no dudó en entregarle al asaltante su dinero, un celular y el bolso en el que guardaba documentación y otros efectos personales.

“ESTAMOS ATERRADOS”

Como se mencionó anteriormente, se trató del tercer asalto que tuvo como escenario a esta panadería de barrio Norte, en los últimos días.

El primer episodio se produjo el viernes a la mañana, cuando un grupo de adolescentes armados con cuchillos irrumpió y se llevó dinero de la caja registradora.

El segundo ataque ocurrió el sábado, alrededor de las 5 de la tarde, cuando, otra vez, jóvenes delincuentes ingresaron en el comercio empuñando facas, con el objetivo de llevarse la recaudación.

La historia se repitió ayer, aunque esta vez la damnificada fue una empleada de la panadería.

Precisamente, la mujer despojada de sus pertenencias puso después el acento en expresar que “necesitamos que se haga algo con la seguridad. Es el tercer robo que sufrimos en unos pocos días. Y un día de estos va a pasar algo todavía mucho peor. Estamos aterrados”.

Cabe señalar que hasta el momento la Policía no logró dar con el paradero de ninguno de los delincuentes que participaron de estos tres asaltos. Por eso la inquietud es mayor entre quienes trabajan en ese local y los alrededores.