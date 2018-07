El Gobierno ratificó que no vetará la ley de aborto legal si la aprueba el Senado

Marcos Peña dijo que “el Presidente ha sido claro: dar un debate republicano implica respetar el resultado y no vetar la ley”

María Lucila Colombo, ex directora del Consejo de la mujer, expone en la Cámara alta/prensa senado

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó que el Gobierno vete la legalización del aborto, como fue pedido el fin de semana por varios jerarcas de la Iglesia católica, en caso de que sea aprobada por el Congreso.

“El presidente ha sido claro en que su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no vetar la ley”, declaró ayer Peña, al término de la habitual reunión de Gabinete.

La iniciativa que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación ya fue aprobada en primer debate por la Cámara de diputados y será tratada en el recinto del Senado el 8 de agosto.

Peña respondió así al pedido de varios religiosos, entre los que destaca el arzobispo de nuestra ciudad, monseñor Víctor Fernández, quien el lunes, en la misa de Tedeum por el día de la Independencia, pidió a Macri vetar la ley, en caso de obtener la aprobación de la cámara alta.

Fernández solicitó a Macri que imite la actitud de su par uruguayo, Tabaré Vázquez, quien en 2008 vetó la despenalización del aborto en su país, aunque cuatro años después la norma fue finalmente aprobada.

El jefe de gabinete dijo que la relación institucional del gobierno con la Iglesia “es muy buena” y señaló que desde el Gobierno “hemos sido muy respetuosos” de la posición contra el aborto que han expresado autoridades eclesiásticas.

“No sentimos que haya un conflicto” por haber promovido el debate, insistió Peña, porque la discusión forma parte del “desarrollo de la vida republicana del país”.

El debate en el Congreso sobre la legalización del aborto fue promovido por Macri, quien sin embargo sostuvo que en lo personal está “a favor de la vida”.

En América Latina , el aborto es legal en Uruguay y Cuba. También está permitido en la Ciudad de México.

En casi todos los demás países sólo puede practicarse en caso de riesgo de vida para la mujer, cuando hay inviabilidad del feto o si el embarazo es producto de una violación.

COMENZÓ EL DEBATE EN EL SENADO

El Senado comenzó ayer la ronda de exposiciones a favor y en contra de la legalización del aborto en un plenario de comisiones, con la presencia de representantes de la salud, del derecho penal y de credos.

En esta primera jornada, las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales recibieron a 18 expositores expusieron durante siete minutos cada uno.

La ronda de exposiciones inició con la ex directora del Consejo de la Mujer María Lucila Colombo, que consideró que el aborto “no es un derecho de las mujeres”, pero que “las mujeres no deben ser penalizadas” por recurrir a esa práctica y que “el voto de rechazo no da ninguna respuesta a la realidad que vivimos”.

También le apuntó al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, al afirmar que “sostiene que hay que legalizar el aborto, pero en las salitas no se encuentran preservativos ni anticonceptivos y se desmantelan los programas de salud”.

Por su parte, el rabino Fernando Szlajen afirmó que “el estatus de persona es jurídico no científico”, pero que la legalización “no es la solución al aborto clandestino”, al tiempo que lo comparó con “la eutanasia”.

La psicoanalista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, Martha Rosemberg, destacó: “Las mujeres y cuerpos gestantes tenemos el poder de gestar y parir, o no. Ejercerlo atañe a nuestro saber y entender: somos personas con derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sus avatares”.