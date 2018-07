¡Se armó la gorda! Salieron a matar a Barón por "cosificar" el cuerpo de la mujer

Jimena Barón fue blanco de una lluvia de críticas por una foto que publicó en las redes sociales, con la que intentó defender a Wanda Nara. La ex de Daniel Osvaldo mostró su cola al natural, tal como escracharon a la mujer de Mauro Icardi en una playa, en la que dejó su celulitis al descubierto. Lo cierto es que en el blog "Mujeres que no fueron tapa", salieron a "matarla" en una carta en la que hacen especial hincapié en que Barón "cosificó" el cuerpo de la mujer.

En la extensa misiva se puede leer: “Gracias por la honestidad de la foto sin filtro de tu cuerpo semidesnudo, pero cada vez que vos expones tu cuerpo como una cosa, a la opinión y el comentario, contribuis a la construcción de la cosificación de las mujeres. ¿Sabés las consecuencias? Las cosas no son personas. A una cosa se la puede quemar, destruir, aplastar, perforar, penetrar. No es liviano ni es gratis para nosotras, probablemente tampoco para vos”.

Claro que Jimena Barón no se quedó callada y contraatacó en Instagram: “Recuerden que seguiré jugando a subir las fotos más lindas pero también recuerden que éste es mi qlo bajo la fucking DICROICA y lo amo también (de hecho fíjense que la pierna de la izquierda que está más a oscuras sale más perfectita)”. Y agregó: “Vengan a criticarme el día que yo aconseje que no coman, o que coman poco, o que pesen tanto o me ría de alguien. Yo morfo como un toro, como sano, entreno como un puma y todo ese combo, además de haberme cambiado mucho el cuerpo, me hace sentir fuerte y llena de energía. Y lo malo?”.