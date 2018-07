La foto que complicaría al Pity Álvarez ¿Conocía a su víctima o no?

Una foto que se conoció en las últimas horaws complicarían la situación de Pity Álvarez, acusado de un asesinato en Lugano que él mismo confesó haber cometido ante las cámaras de televisión el día que se entregó a la Justicia. "Sí, yo fui el que disparé", dijo aquella mañana en la puerta de la comisaría 52°, y había agregado que con la víctima fatal, Cristian Maximiliano Díaz, "no éramos amigos. No, nada que ver".

Tras negar que conocía a Díaz, anoche en Telefé Noticias mostraron una imagen en donde se lo ve al ex cantente de "Viejas Locas" junto a quien mató la semana pasada, una clara muestra de que algún vínculo mantenían. Lo cierto es que el hombre de 36 años que perdió la vida tras recibir tres balazos en el rostro y uno en el pecho vivió en el mismo complejo donde residía Pity. Si bien se dijo que la Justicia no tenía esta foto, entendidos en la materia aseguran que pudo haber sido tomada ante un pedido de Díaz por lo que no probaría el vínculo de amistad. Por lo pronto, la Justicia busca determinar si ambos se conocían y en que circunstancias se dio el crimen.