Afiches contra el aborto aparecieron ayer en la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Varios frentes, principalmente de edificios públicos, amanecieron ayer empapelados con afiches muy fuertes contra la despenalización del aborto, con imágenes del presidente Mauricio Macri, la ex mandataria Cristina Kirchner y la senadora de Cambiemos Gladys González. “La próxima generación de argentinos moriría por la ley”, dice el texto, que no está firmado. También el afiche además de cargar contra los funcionarios y ex funcionarios concluye con un lapidario: “No los votes nunca más”. Hubo repudios por el tenor de los afiches que coinciden con el tratamiento en el Senado nacional de la ley.