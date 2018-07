El Pincha, campeón desde la palabra

Luego de cuatro años volvió a consagrarse campeón en el torneo local y su plantel visitó este diario y para compartir el logro obtenido

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

Los juramentos son para llevarse adelante y cumplirse, cueste lo que cueste. Así comenzó todo. Ese fue el puntapié inicial de un Estudiantes que logró coronarse en el Torneo Apertura de la Asociación Platense de Básquet cuatro años después de su última conquista.

LA GÉNESIS DEL CAMPEÓN

Una vez finalizada la serie con derrota ante Unión Vecinal por 3 a 2 en los playoff del Torneo Federal a mediados de abril, el plantel pincharrata se propuso buscar revancha rápidamente en el torneo doméstico.

Sólo algunos días de descanso y volver a empezar, con la sangre en el ojo y el deseo latente de demostrar que el básquet dentro de un club que por momentos lo olvida, está más que vivo, pese a los constantes contratiempos.

“Fue decisión de todos. Apenas terminó el Federal, decidimos descansar dos o tres días y ya arrancar con la preparación para el torneo local. Se pudo dar y gracias a Dios terminamos saliendo campeones”, explicó Gabriel Cejas, capitán pincharrata y uno de los pocos sobrevivientes de aquel Estudiantes campeón de 2014.

“Fue mucha la bronca y la espina que nos quedó del cruce contra Unión “, reconoció Facundo Vallejos, interno del León. “Sabíamos que habíamos logrado una química que no valía la pena dejar que se esfumara tan rápido. Perder con Unión nos hizo mirarnos entre todos y comprender que teníamos que lograr algo como grupo. Desde el día que terminó aquel partido, nos propusimos esto, ganar el torneo”, concluyó.

El trajín de la doble competencia, el cansancio y la inclusión de seis jugadores en la Selección de La Plata para el Provincial de Mayores en la semana previa a una final tan ajustada como la jugada contra Atenas, parecía otorgar cierta ventaja al conjunto Griego. Sin embargo, el Pincha sacó energías desde ese juramento realizado en abril pasado. “Después de haber jugado tantos partidos consecutivos uno va sintiendo el cansancio y algunos golpes propios del juego, pero sabíamos que era una final y no muchas veces se da. Entonces se jugó con lo que quedaba, que no sé de dónde salió, pero que salió”, sentenció Cejas. “Desde el primer momento mostramos muchas ganas. Tuvimos muchos partidos anteriores, pero las ganas y la intensidad fueron claves para poder ganar”, aportó Lautaro Noguera, eficiente cada vez que le tocó sumar desde el banco de relevos.

Sólo dos sobrevivientes de aquel Estudiantes campeón de 2014, lograron repetir en este 2018. Al respecto, Gabriel Cejas, el único de los presentes, junto con Facundo Attademo, expresó: “Antes se daba que, terminaba el Torneo Federal y por los recesos, cada uno aprovechaba para tomarse unos días y por ese motivo, nunca llegábamos a instancias decisivas. De hecho jugamos mucho tiempo en la A2. Pero nos propusimos cambiar eso, competir hasta el final y acá está el resultado”, expresó.

PALABRAS DESDE EL BANCO

“Llegamos a la final más preocupados por ver cómo llegaban físicamente, que por el nivel basquetbolístico. La verdad es que llegamos con lo justo”, reconoció Agustín Viñales, uno de los entrenadores.

“Más allá de lo físico, también estaba la cuestión mental. De no tener esa sobrecarga y ese fastidio por tantos partidos encima”, aportó Mauricio López, el entrenador principal del plantel. “Yo tenía mis dudas de la respuesta de ellos desde la parte mental respecto del primer partido. Pero ver la intensidad y la concentración que mostraron, me gustó mucho porque era mi mayor temor”, expresó.

Sobre los principales méritos de un equipo que nunca bajó los brazos, Fernando Rial, el preparado físico, también señaló “las ganas y el deseo”. “Más allá de la excelsa calidad de jugadores que tenemos, que hoy en día tendremos dos o tres de los mejores jugadores que hay en La Plata, la calidad humana que ellos tienen y el haber decidido ellos este objetivo de ser campeón, te habla de la convicción y el deseo por ganar. Acá esta el premio”, puntualizó.

EL FUTURO FEDERAL, UNA INCÓGNITA

Cada receso de la tercera categoría del básquet nacional, trae consigo la incertidumbre en cuanto a la participación de un Estudiantes que hoy por hoy tiene plantel para pelear, pero que institucionalmente no termina de decidirse a hacerlo.

Al respecto, se le consultó al cuerpo técnico si el logro obtenido recientemente podía colaborar con el deseo del equipo de seguir participando en la competencia.

“En realidad, eso está en el día. Nosotros hacemos un trabajo que quizás no se ve. Tenemos jugadores que tienen más de una hora de viaje hasta el Country y no por eso dejan de cumplir. Todos meten mucho sacrificio y me parece que ahí está el secreto. Después los resultados se van a dar porque hay acumulación de trabajo. Era un momento necesario para ganar un título y hacer sonar algún timbre que por ahí estaba medio dormido”, reconoció López.