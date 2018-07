¿Qué dirá “La Leona”?: Oreiro no le cerró la puerta a trabajar con Echarri: “Lo quiero mucho”

Le preguntaron a la actriz si compartiría elenco con su ex y sorprendió con su respuesta: “No tendría ningún problema”

Natalia Oreiro y Pablo Echarri compartieron casi diez años de su vida pero, desde que se separaron, jamás volvieron a compartir algún proyecto juntos. A la actriz, años atrás, se la vio asistir acompañada por marido, el músico Ricardo Mollo, al velatorio de su ex suegro, Antonio, demostrando el cariño que sentía por su familia. De todos modos, cada uno hizo su carrera por separado, sin coincidir... hasta hace dos años.

En el marco de la nominación a los premios Platino, Oreiro y Echarri se encontraron y, lejos de mostrarse con buena onda, parecieron esquivarse durante toda la velada. Acto seguido, en el marco de una entrevista, le preguntaron al actor qué pasaba con su ex, y si existía la posibilidad de trabajar juntos. Él sorprendió con su respuesta.

“Imposible porque sería abrir una caja de Pandora. Creo que es un riesgo para las familias de ambos y ellos son más importantes que cualquier novela. No pondría en peligro mi relación con Nancy (Duplaá) por una novela. Más allá de la plata que pueda ganar, Nancy no me dejaría”, contestó el ex protagonista de “El Elegido”, contundente, y demostrando quién manda en esa relación.

En aquel entonces, las cámaras fueron a buscar a Natalia que, por aquel entonces, se encontraba en pleno marco de promoción de su exitosa película “Gilda”.

“Es imposible que llegue la ocasión. Me parece muy sano lo que él dice y lo que quiere hacer, me parece muy bueno que cada uno cuide su intimidad y su familia. Yo lo admiro mucho a él como actor y como productor, he seguido todas sus series. Me parece muy bien, cada uno hace su propio camino y eso es muy valorable”, aseguró la actriz, muy enfocada en su vida y trabajo.

Pero ahora, en el marco de una entrevista por el inminente estreno de “Re Loca”, película con la que llegará este jueves a las salas locales, Natalia Oreiro pareció haber cambiado de opinión.

“Leí esa nota (en la que Echarri decía que no trabajaría con ella) y me sorprendió su respuesta. Yo lo quiero mucho a Pablo, he visto todas sus series como productor; fui súper fan de ‘La leona’, es más, la miraba con Ricardo (Mollo) todas las noches”, sentenció la también cantante, desdramatizando la hipotética situación.

No conforme con la respuesta, le insistieron en la posibilidad concreta de compartir set con su ex. Y ella contestó: “¡Es que la respuesta ya la dio Pablo! En mi caso, si me llegara un proyecto interesante y la idea fuera que lo protagonizara con él, no tendría ningún problema, porque insisto: lo quiero mucho a él y también a su familia. Pero bueno, estamos hablando de algo hipotético, no es que existe una propuesta concreta”.

A todo esto, ¿qué dirá la ex protagonista de “La Leona”, Nancy Dupláa?